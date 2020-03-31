“Tres médicos musulmanes se convierten en los primeros médicos del Reino Unido en morir por coronavirus”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) - Tres médicos musulmanes, dos de ascendencia sudanesa y uno paquistaní, se han convertido en los primeros profesionales médicos en el Reino Unido en morir mientras luchan contra el coronavirus en la línea del frente.



El Dr. Adil El-Tayar, de 63 años, murió el 25 de marzo en el Hospital de la Universidad West Middlesex en Isleworth, Londres. Tayar, especialista en trasplante de órganos sudaneses, había sido voluntario en un departamento de A&E en Midlands antes de su muerte.



Su prima, la periodista Zeinab Badawi, le dijo a BBC Radio 4 que "quería ser desplegado donde sería más útil en la crisis".



"Le tomó solo 12 días a Adil pasar de un médico aparentemente en forma y capaz que trabajaba en un hospital muy concurrido a estar acostado en una morgue del hospital", agregó Badawai.



El 27 de marzo, el Dr. Habib Zaidi, de 76 años, se convirtió en la segunda víctima mortal en primera línea en marzo después de perder su batalla contra el coronavirus mientras recibía tratamiento en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Southend en Essex.



Zaidi, un médico de cabecera familiar que había trabajado en Leigh-on-Sea durante más de 45 años, desarrolló "síntomas de libro de texto" del virus, según su hija y compañera de medicina general, la Dra. Sarah Zaidi.



Agregó que "para [el coronavirus] ser lo que lo llevó es demasiado difícil de soportar. Es un reflejo de su sacrificio [[...] dejó un agujero enorme en nuestros corazones, pero una pérdida que también se siente dentro de la comunidad a la que dedicó casi toda su vida".



Un tercer profesional médico, Amged El-Hawrani, de 55 años, murió el 28 de marzo en Leicester Royal Infirmary después de dar positivo por coronavirus. Hawrani era especialista en oídos, nariz y garganta en el Queen's Hospital Burton en Derbyshire.



Un portavoz de la familia de Hawrani dijo: "Consideraba su papel de médico como una de las actividades más nobles de la vida [...], estamos increíblemente orgullosos del legado que ha dejado y todo lo que ha logrado".



Las muertes han arrojado luz sobre las representaciones a menudo negativas de musulmanes e inmigrantes en los medios británicos, con varios usuarios de Twitter llamando la atención sobre los nombres del trío.



Un usuario escribió: “La próxima vez que cualquiera de ustedes piense o diga 'extranjeros sangrientos' o 'musulmanes sangrientos', recuerden esto".

Un usuario de Twitter (@wynmorgan), publicó lo siguiente

Los nombres de los primeros tres médicos que murieron protegiendo a los británicos del COVID-19

Amged el-Hawrani

Adel el-Tayar

Habib Zaidi



- Wyn Morgan (@wynmorgan) 30 de marzo de 2020



Otro escribió: "No quiero escuchar a los musulmanes criticados nuevamente sobre 'valores británicos'".

- Fact check Rat (@rathfelder) 29 de marzo de 2020



El gobierno británico ha enfrentado críticas por la falta de equipo de protección personal disponible para los trabajadores médicos, dejándolos vulnerables a la infección.



Un médico escribió en The Daily Mail: “Si los hospitales van a sobrevivir a esto, necesitamos urgentemente ropa protectora adecuada. De lo contrario, somos corderos para la matanza.



Hasta la fecha, el gobierno británico ha informado de 22.141 casos confirmados, entre ellos 1.408 muertes y 135 recuperaciones.





Traducido en exclusiva por ABNA24 redacción española





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