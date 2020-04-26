“Prominente activista de derechos humanos saudí muere en prisión”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) - La Fundación Right Livelihood, que otorga el premio conocido como el Nobel Alternativo, dijo el recién pasado día viernes que Al-Hamid, que cumplía una condena de 11 años de prisión, fue llevado al hospital después de sufrir problemas de salud en una prisión de Riad a principios de este año.

Posteriormente sufrió un derrame cerebral y cayó en coma a principios de abril, según grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional.

"El Dr. Al-Hamid fue un valiente defensor de los derechos humanos en Arabia Saudí", dijo Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía para Oriente Medio, en un comunicado.

"Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, quienes durante los últimos ocho años habían sido privados de su presencia como resultado de la represión inhumana del estado", agregó Maalouf.

"Él, y todos los demás presos de conciencia en Arabia Saudita, nunca deberían haber estado en la cárcel en primer lugar".



La Right Livelihood Foundation dijo que al-Hamid se le negó repetidamente la atención médica crucial y "pagó el precio final por sus condenas".



Ole von Uexkull, jefe de la fundación, que otorga el premio de un millón de coronas ($ 99.000 USD), culpó a las autoridades saudíes por su muerte, diciendo que el "encarcelamiento ilegal y el trato inhumano [...] lo llevaron a su muerte".



"Consideramos a las autoridades saudíes directamente responsables de la muerte de Al-Hamid, ya que deliberadamente le han negado el acceso a la atención médica adecuada durante muchos meses durante su encarcelamiento", agregó Von Uexkull en un comunicado.



La fundación dijo en un comunicado que Al-Hamid fue torturado y acosado durante su detención ilegal.



Cuando fue hospitalizado en enero, se le recomendó a Al-Hamid someterse urgentemente a una cirugía cardíaca, pero se le negó la atención médica que condujo al deterioro de su salud.



No hubo comentarios inmediatos del régimen de Arabia Saudí.



Prisoners of Conscience (Prisioneros de conciencia), es una cuenta de Twitter que documenta la situación de los presos políticos en Arabia Saudí, dijo que Al-Hamid falleció debido a "negligencia médica [intencional] en la prisión que lo llevó a la muerte después de sufrir un derrame cerebral y entrar en coma por 15 días".



Agnes Callamard, relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, escribió en Twitter que es "una noticia triste en este primer día de Ramadán".



“Preso de conciencia, poeta, activista de derechos humanos, Dr. Abdulá Al-Hamid, muere bajo custodia en Arabia Saudita. Qué descanse en Paz”, escribió Callamard.



"[La ONU] pidió que los presos de conciencia sean liberados bajo custodia a raíz de COVID-19".



El régimen saudí ha sido objeto de un creciente escrutinio internacional por su manejo de los críticos y activistas de derechos humanos desde que el asesinato estatal del periodista disidente Yamal Jashoggi en el consulado saudí en la ciudad turca de Estambul en 2018 atrajo la atención mundial sobre el trato de Riad a los disidentes.



Sin embargo, el reino saudí ha continuado con sus numerosos abusos contra los derechos humanos, principalmente debido a los amplios lazos económicos con el respaldo político de los países occidentales.





Traducido en exclusiva por ABNA24 redacción española





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