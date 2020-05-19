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“Manifestantes asaltan oficina de MBC Iraq y destruyen su contenido”

19 mayo 2020 - 06:08
Código de noticia: 1038224
“Manifestantes asaltan oficina de MBC Iraq y destruyen su contenido”

BAGDAD. (ABNA) - Manifestantes irrumpieron el lunes en la oficina de cadena de Arabia Saudí MBC en Iraq por negarse a retractarse a la describir a Abu Mahdi Al-Muhandis como terrorista en un informe.

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) - MBC Iraq presentó un informe que hablaba sobre el bombardeo que atacó a la embajada de los Estados Unidos en Kuwait en los años ochenta del siglo pasado por elementos del Partido Ad-Dawa, incluido Abu Mahdi Al-Muhandis; el informe lo describió como un terrorista, de acuerdo con Shafaq News.

Como resultado, decenas de manifestantes se organizaron esta mañana, una protesta frente a la oficina del canal, ubicada en el distrito de Al-Waziriya, al norte de la capital, Bagdad, donde los manifestantes inicialmente rodearon el edificio de oficinas, seguidos por algunos manifestantes que asaltaron la sede y destruyendo su contenido, según el reportero de Shafaq News y una fuente de seguridad.

El periodista agregó que los manifestantes cerraron la oficina.


Traducido en exclusiva por ABNA24 redacción española



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