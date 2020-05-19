“Manifestantes asaltan oficina de MBC Iraq y destruyen su contenido”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) - MBC Iraq presentó un informe que hablaba sobre el bombardeo que atacó a la embajada de los Estados Unidos en Kuwait en los años ochenta del siglo pasado por elementos del Partido Ad-Dawa, incluido Abu Mahdi Al-Muhandis; el informe lo describió como un terrorista, de acuerdo con Shafaq News.



Como resultado, decenas de manifestantes se organizaron esta mañana, una protesta frente a la oficina del canal, ubicada en el distrito de Al-Waziriya, al norte de la capital, Bagdad, donde los manifestantes inicialmente rodearon el edificio de oficinas, seguidos por algunos manifestantes que asaltaron la sede y destruyendo su contenido, según el reportero de Shafaq News y una fuente de seguridad.



El periodista agregó que los manifestantes cerraron la oficina.





Traducido en exclusiva por ABNA24 redacción española





© 2005-2020 AhlulBait News Agency (Agencia de Noticias de Ahlul Bait). Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción, traducción o distribución de esta noticia sin modificar el contenido y citando la fuente ABNA24 y el autor/traductor.



::::

245