“El Ayatolá Ramazaní visitó a los shiítas heridos en el ataque terrorista de Kandahar”

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TEHERÁN. (ABNA) - El Ayatolá "Reza Ramazaní", Secretario General de la Asamblea Mundial Ahlul Bait (P), visitó a los heridos del incidente terrorista en la Mezquita shiíta de Kandahar. Varios de los heridos en este incidente terrorista han sido trasladados a la República Islámica de Irán a petición de las autoridades afganas debido a la gravedad de sus heridas para continuar su tratamiento.