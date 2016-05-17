Se Celebrará en España el Seminario Sobre la "Islamofobia y Medios de Comunicación" II

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) – La jornada está organizada por el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM), con la colaboración de la ONG Musulmanas por la Paz.



Diferentes académicos, periodistas y representantes musulmanes abordarán y analizarán el tema de la comunicación y el Islam desde los distintos ángulos y perspectivas, con el fin de clarificar la situación del fenómeno y las formas legales de abatirlo.



La edición anterior fue realizado los días 23 y 25 de febrero de 2015 en UCM





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