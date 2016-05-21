‘La Próxima Crisis Financiera Global ya ha Empezado’: ¿Cuáles son las Consecuencias?

La próxima crisis financiera global ya ha empezado y conllevará graves consecuencias a los países desarrollados, sostiene el experto inversor Jim Rogers.



Rogers, quien ha predicho cada una de las grandes crisis financieras que se han producido en las últimas décadas, auguró que se vaporizarán cientos de billones de dólares de riqueza, y declinarán o desaparecerán muchas viejas instituciones, partidos políticos, gobiernos y costumbres.



Estados Unidos, el país más endeudado del mundo, pagará un alto precio por ello junto con el resto de los países desarrollados occidentales, señaló el financista, citado por 'Wall Street Daily'.



Los indicadores económicos clave que aportan a la inevitabilidad del colapso son la acumulación masiva de la deuda y la inyección de dinero a los mercados.



Asimismo, Jim Rogers acentuó que la impresión de dinero sin cesar "corrompe la moneda".



Otro factor que añade a la perspectiva lúgubre presentada por Rogers es la expansión de derivados ―desde 500 billones de dólares en 2008 hasta 1.200 billones este año, según el Fondo Monetario Internacional.



"Vamos a tener un periodo en el que la gente, los países y las sociedades que producen bienes reales, van a heredar la Tierra", recalcó.



En este contexto, según su opinión, prosperarán "las naciones que valoran el trabajo y el ahorro", como las asiáticas.



Jim Rogers, de 73 años, es uno de los inversores más conocidos del mundo, junto con Warren Buffet y George Soros.



En la década de 1970 fundó el Quantum Fund con Soros. Actualmente vive en Singapur y es el presidente de Rogers Holdings y Beeland Intereses, Inc.





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