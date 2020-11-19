“La Asamblea Mundial para la Proximidad de las Escuelas de Pensamiento Islámico condenó la declaración contra la Hermandad Musulmana de los académicos saudíes”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) - La Asamblea Mundial para la Proximidad de las Escuelas de Pensamiento Islámico en su mensaje criticó la ignorancia de Arabia Saudí por la unidad islámica y la inclusión en la lista de organizaciones terrorista a los miembros de los Hermanos Musulmanes.



El principal centro de unidad islámica de Irán en su mensaje escribió: "A raíz de la bendita Semana de la Unidad Islámica y siguiendo el impulso de los eruditos musulmanes del mundo de impulsar la solidaridad islámica frente a las calamidades y hostilidades, los académicos afiliados a Al-Saud se han sintonizado con la división y la animosidad en presentar a los seguidores de la Hermandad Musulmana como terroristas y excomulgarlos del Islam".



La Asamblea Mundial para la Proximidad de las Escuelas de Pensamiento Islámico en otra parte de su mensaje advirtió que la búsqueda deliberada de la división por parte de los "seguidores de los poderes arrogantes" es más dolorosa que la ignorancia y la desviación de los demás.



"La declaración oficial de algunos académicos afiliados a Al-Saud contra la Hermandad Musulmana es un claro ejemplo de división y Takfir (excomunión)". Otra parte del mensaje de la Asamblea Mundial para la Proximidad de las Escuelas de Pensamiento Islámico advertía sobre la era crítica en la que las potencias arrogantes del mundo y los sionistas defienden ciega e infinitamente las políticas de Estados Unidos en la región.

El principal centro de unidad islámica de Irán criticó a los académicos saudíes por debilitar la solidaridad de los liberales musulmanes que se han opuesto a las políticas expansionistas de los sionistas y han exigido: "¿No sería mejor que se enfocara en los enemigos del Islam y la humanidad?" ¿No sería mejor defender a sus hermanos y hermanas palestinos oprimidos o emitir una declaración tan importante para aliviar sus sufrimientos? ¿O incluso dejó de sentar las bases para la normalización de los lazos con el régimen israelí?

La Asamblea Mundial para la Proximidad de las Escuelas de Pensamiento Islámico condenó "cualquier esfuerzo para dividir la Nación Islámica y fortalecer el régimen sionista de Israel" y enfatizó que cualquier esfuerzo por debilitar la solidaridad de los musulmanes es una traición a los objetivos del Corán y las directrices del Profeta Muhammad (Bpd).



También hizo hincapié en el apoyo intelectual a cualquier movimiento que impulse la solidaridad entre los musulmanes y expresó la esperanza de que toda la nación musulmana tome medidas en línea con la confrontación con los enemigos del Islam.



Traducido en exclusiva por ABNA24 redacción española



© 2005-2020 AhlulBait News Agency (Agencia de Noticias de Ahlul Bait). Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción, traducción o distribución de esta noticia sin modificar el contenido y citando la fuente ABNA24 y el autor/traductor.



::::

245