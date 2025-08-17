Según la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA), El gobierno argentino anunció que la cantidad de víctimas por fentanilo contaminado en hospitales alcanzó las 100 personas. El origen de esta tragedia se encuentra en los medicamentos producidos por la empresa HLB Pharma Group, que contenían bacterias peligrosas y fueron distribuidos desde diciembre de 2024 en cientos de centros médicos.

Las investigaciones judiciales continúan en curso, y el juez federal Ernesto Kreplak ha puesto bajo investigación a 24 personas, entre directivos y empleados de la empresa. Sin embargo, aún no se han presentado cargos formales, y las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia.

Este caso, justo antes de las importantes elecciones provinciales y parlamentarias, se ha convertido en una controversia política. El presidente Javier Milei acusa a los opositores kirchneristas de encubrimiento y vínculos con los directivos de la empresa farmacéutica, mientras que la oposición señala al gobierno por mala gestión y debilidad en los controles sanitarios. El juez, en respuesta a las declaraciones de Milei, ha enfatizado que se debe respetar la independencia del poder judicial.

El Ministerio de Salud argentino informó que, de los más de 300,000 ampollas contaminadas producidas, unas 45,000 fueron administradas a pacientes, lo que explica el aumento en las muertes.

La crisis comenzó en abril en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata y luego se extendió a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y Córdoba. Las familias de las víctimas, en concentraciones de protesta, han exigido transparencia y que se identifiquen a los responsables.

En comparación, la crisis del fentanilo no se limita a Argentina; en Estados Unidos, el consumo de esta sustancia causó en 2024 más de 80,000 muertes por sobredosis, de las cuales cerca de 48,000 estuvieron directamente relacionadas con el fentanilo, una estadística que revela el fracaso de las políticas estadounidenses para enfrentar la crisis de las drogas.