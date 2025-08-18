¡México se levanta por Palestina: miles de voces exigen justicia y fin del genocidio!

Según la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA), El domingo 17 de agosto de 2025, las calles de la Ciudad de México fueron testigo de la presencia vibrante de miles de personas, estudiantes, artistas, miembros de sindicatos, grupos defensores de los derechos de los animales e incluso algunos funcionarios gubernamentales en la marcha “México por Palestina”. Este movimiento comenzó en el Ángel de la Independencia y, tras recorrer calles principales como el Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, culminó en la Plaza Tlaxcoaque, en el centro histórico de la ciudad. El objetivo de esta marcha fue apoyar al pueblo palestino y condenar los crímenes del régimen sionista que enfrenta un asedio y ataques implacables.

Los manifestantes, portando grandes banderas de Palestina y pancartas con consignas como “esto no es una guerra, es un genocidio” y “defender Gaza es defender a la humanidad”, exigieron un alto al fuego inmediato, el envío de alimentos y medicinas a Gaza, y la ruptura total de las relaciones diplomáticas, económicas, militares y académicas de México con Israel. Uno de los participantes afirmó: “El apoyo a Palestina es apoyo a la humanidad. El sufrimiento que padecen es más allá de nuestra imaginación.”

Esta marcha, organizada por colectivos como la “Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina” y el “Movimiento Global por Gaza México”, contó con la presencia de figuras destacadas como Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica de México. Él enfatizó: “La tragedia en Gaza es una vergüenza para la humanidad. México debe apoyar a las víctimas, no a los perpetradores del genocidio.”

Los manifestantes también condenaron enérgicamente el apoyo incondicional de Estados Unidos al régimen sionista. Consideran que el respaldo militar, financiero y político de Estados Unidos a Israel, especialmente ante la masacre de más de 61 mil civiles, incluidos 269 periodistas en Gaza, ha contribuido a perpetuar esta catástrofe. Los manifestantes exigieron el fin de este apoyo y presión global para levantar el asedio a Gaza.

Uno de los momentos destacados fue la parada frente al Hemiciclo a Juárez, donde el grupo “Académicos por Palestina” instaló un día antes un antimonumento llamado “Palestina: la puerta de la resistencia y la vida”. Esta estructura, diseñada como una silueta del territorio palestino con la consigna “Del río al mar, Palestina vencerá”, simboliza el compromiso de México con el derecho al retorno de los palestinos. Los organizadores prometieron volver a erigirlo si las autoridades lo retiran.

A pesar de algunos enfrentamientos menores con la policía, que incluyeron la lesión de 11 personas (una por la caída de un altavoz y tres agentes de policía), la marcha se llevó a cabo de manera pacífica. La policía afirmó que algunos manifestantes planeaban actos vandálicos y confiscó objetos como un bastón retráctil, cadenas y material pirotécnico, pero los manifestantes describieron estas acciones como intentos de represión. Francis, una activista, declaró: “El mundo está enfrentando una ola de fascismo. El silencio ante estos crímenes es complicidad.”

Esta marcha no fue solo una protesta, sino un símbolo de solidaridad global. Los colectivos anunciaron planes para enviar barcos de la “Flotilla de la Libertad” el 31 de agosto para romper el asedio a Gaza, con la participación de seis mexicanos en esta misión humanitaria. Subrayaron: “Incluso si un solo barco llega a Gaza, abrirá el camino para otros.”