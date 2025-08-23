Solo la verdadera unidad puede detener la maquinaria bélica sionista / La división solo trae atraso y desgaste a la umma

Según informa la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA), en medio de los acontecimientos y la intensificación de los crímenes del régimen sionista en Gaza, así como el persistente silencio de las instancias internacionales y, en particular, de algunos gobernantes árabes e islámicos, los académicos y analistas políticos consideran que la única vía para poner fin al sufrimiento y la tristeza del pueblo palestino es la unidad del mundo islámico y de los defensores de la libertad en todo el mundo contra el régimen ocupante. Este tema fue destacado en la cumbre académica «La unidad del mundo islámico y la cuestión palestina».

Esta cumbre, celebrada en la sede de la Agencia ABNA con la participación de tres destacados profesores de universidades turcas, contó con las intervenciones del profesor doctor Hamdi Gündoğar, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Adıyaman; el doctor Selim Gül Verdi, miembro del cuerpo docente de la Facultad de Teología de la Universidad de Estambul; y el profesor doctor Rahmet Yıldız, catedrático de la Universidad de Atatürk, quienes expusieron sus puntos de vista sobre la necesidad de la unidad de los musulmanes frente al régimen sionista.

¡Los musulmanes, con una población de dos mil millones, siguen divididos! El profesor Hamdi Gündoğar, en su discurso, hizo referencia al enorme potencial del mundo islámico y afirmó: «Hoy en día, más de dos mil millones de musulmanes viven en el mundo, y la mayoría de los recursos energéticos, una población joven y posiciones geopolíticas estratégicas están en manos de los países islámicos; sin embargo, este potencial permanece inactivo debido a la falta de unidad. Mientras que Europa, a pesar de sus diferencias religiosas y políticas, ha formado la Unión Europea, y Estados Unidos, con sus 50 estados, es gobernado desde un solo centro, los musulmanes están atrapados en disputas menores que los debilitan».

El decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Adıyaman, Turquía, refiriéndose a la crisis en Gaza, subrayó: «Si los países islámicos hubieran estado unidos, Israel nunca se habría atrevido a perpetrar semejante tragedia. Hoy, más de 60.000 personas inocentes han sido martirizadas en Gaza, y esto es solo el resultado de la división en el mundo islámico. La cuestión palestina no es solo un asunto de los palestinos, sino una prueba para todos los musulmanes».

El retorno al Corán y la Sunnah, clave para la unidad En continuación, el doctor Selim Gül Verdi destacó la necesidad de revisar la perspectiva del mundo islámico sobre su pasado y afirmó: «Para lograr la unidad, necesitamos una base sólida, y esa base no es otra que el Corán y la Sunnah auténtica del Profeta (la paz sea con él). Desafortunadamente, hemos revivido repetidamente las diferencias históricas y políticas del pasado, convirtiéndolas en cuestiones doctrinales. Este comportamiento solo trae atraso y desgaste a la umma».

El miembro de la Facultad de Teología de la Universidad de Estambul añadió: «El racismo y el tribalismo son grandes obstáculos para la unidad. Ser turco, árabe, kurdo o persa no es un privilegio, sino una voluntad divina. Estas diferencias deben verse como un capital y una diversidad cultural, no como una herramienta para la enemistad. Hoy, más que nunca, debemos identificarnos únicamente con nuestra identidad islámica».

Este académico, al enfatizar que el establecimiento de conexiones directas entre los pueblos musulmanes puede reducir malentendidos, agregó: «En Europa, las personas viajan sin restricciones fronterizas. ¿Por qué nosotros, los musulmanes, no tenemos facilidades similares para movernos libremente? La cercanía entre los pueblos fomentará un mejor entendimiento y eliminará percepciones erróneas».

La unidad se logra con acciones, no con discursos El tercer orador, el profesor Rahmet Yıldız, hizo hincapié en la necesidad de acciones concretas para alcanzar la unidad y afirmó: «La unidad no se logra solo con discursos y declaraciones. Instituciones como la Organización de Cooperación Islámica deben ser más efectivas, tomar decisiones vinculantes y tener la capacidad de ejercer presión contra los enemigos de la umma. Además, los países islámicos deben establecer colaboraciones reales en los ámbitos de la economía, el comercio, la seguridad y los medios de comunicación. Si Europa ha logrado construir tal unión, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?».

Criticando la postura pasiva de los países islámicos frente a los crímenes del régimen sionista, afirmó: «Si los países islámicos hubieran cortado relaciones con Israel e impuesto sanciones económicas serias, hoy no estaríamos presenciando esta magnitud de masacres en Gaza. Solo una unidad real puede detener la maquinaria bélica sionista».

Los profesores universitarios turcos, al concluir la cumbre, agradecieron a la Agencia ABNA por organizar este evento y otros similares, destacando el papel crucial de los medios en la difusión de la verdad y en el fortalecimiento de la convergencia entre las élites del mundo islámico.

Estos académicos subrayaron que los medios deben ser la voz de la umma y añadieron: «Los medios conscientes pueden eliminar malentendidos y actuar como un puente entre los pueblos. Fortalecer los medios islámicos es tan importante como la unidad política y económica de los países musulmanes».