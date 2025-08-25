Mensaje de la representante infantil del Centro Islámico Ahlul Bayt en México: «Cada día es Ashura y cada tierra es Karbalá»

Hannah Carreiro, representante del área infantil del Centro Islámico Ahlul Bayt en México, dirigió un mensaje en video a los musulmanes —especialmente a los jóvenes— para subrayar la importancia de la fidelidad al pacto con Dios, con el Imam Hussein (a.s.), con el legado de Ashura y con la causa de Palestina.

El texto íntegro del mensaje fue el siguiente:

La responsabilidad de los jóvenes con el pacto del Imam Hussein y Ashura.

Mensaje de la representante del área infantil del Centro Islámico Ahlul Bayt de México

Hannah Carreiro.

Bismilahi ar rahmani ar rahim

As salam alykum ya aba abdilah imam Hussein (a.s.)

Salam alaykum hermanos y hermanas, soy Hannah de la Ciudad de México.

Quiero recordarles el pacto que tenemos con Dios, con Ashura y el Imam Hussein (a.s.). Jóvenes, este pacto es de resistencia contra la opresión, la injusticia y la tiranía. Difundir el legado del Imam Hussein en nuestros países, y a pesar de ser pequeños en número, nosotros como colectivo debemos unirnos y resistir a la fuerza más poderosa porque una forma de derrotar al enemigo es deshonrarlo.

La fe, el fervor y la práctica de los preceptos islámicos es el camino hacia el éxito.

Si estás dispuesto a sacrificarlo todo por Dios y por lo que crees, entonces pase lo que pase, tendrás la victoria. Recordemos la tragedia de Ashura cuando el llamado musulmán de la Ummah ignoró los gritos de ayuda. Lo mismo está sucediendo en Palestina hoy. Cuando recordamos estas historias de dolor, no solo necesitamos sentir dolor y enojo, necesitamos actuar.

Recordemos que cada día es Ashura y cada tierra es Karbalá.

Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatu.