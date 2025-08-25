Dr. Pezeshkian: Irán nunca ha buscado, no busca ni buscará construir armas nucleares

Según la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una llamada telefónica al mediodía del lunes 3 de Shahrivar de 1404 (25 de agosto de 2025) con el Dr. Masoud Pezeshkian, explicó los puntos principales y los resultados de sus recientes negociaciones con el presidente de Estados Unidos en Alaska. Putin afirmó: “En estas conversaciones llegamos a buenos resultados que, si se implementan completamente, resolverán el tema de Ucrania”. Declaró que las conversaciones en esta reunión se centraron completamente en la cuestión de Ucrania.

El presidente ruso describió la tendencia de las relaciones con la República Islámica de Irán como constructiva y en constante mejora, y añadió: “El intercambio comercial entre ambos países en los primeros seis meses de este año ha crecido un 11 por ciento, y las cooperaciones en otras áreas, incluido el importante proyecto de construcción del ferrocarril Rasht-Astara, también están avanzando”.

Putin, al señalar que la cooperación entre ambos países en el ámbito de las centrales nucleares de Bushehr tiene un progreso satisfactorio, afirmó: “Todas las cooperaciones técnicas se están llevando a cabo según el cronograma previsto, y la transferencia de nuevo combustible para esta central también está en curso”.

El presidente ruso enfatizó que el derecho de la República Islámica de Irán al enriquecimiento de uranio es, desde la perspectiva de Rusia, clave y definitivo, y expresó: “Espero que las negociaciones sobre la resolución 2231 también lleguen a un resultado favorable”.

El Dr. Pezeshkian, por su parte, en esta conversación telefónica expresó su satisfacción por el hecho de que, según el presidente Putin, las negociaciones de Alaska hayan tenido resultados satisfactorios, y señaló: “Espero que los acuerdos alcanzados conduzcan en la práctica a una resolución más rápida del tema de Ucrania”.

El presidente de nuestro país, al afirmar que personalmente supervisará la aceleración de la construcción del ferrocarril Rasht-Astara y otros acuerdos bilaterales, declaró: “Irán, además de las interacciones bilaterales con Rusia, considera que las organizaciones regionales e internacionales, como la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái y el BRICS, son plataformas adecuadas para la cooperación con los países miembros, especialmente Rusia y China, para contrarrestar eficazmente el unilateralismo”.

El Dr. Pezeshkian, agradeciendo las posturas del gobierno ruso respecto al derecho de enriquecimiento de la República Islámica de Irán, añadió: “Irán, basado en sus principios ideológicos y su doctrina defensiva, nunca ha buscado, no busca ni buscará construir armas nucleares”.

El presidente también hizo referencia a su reciente viaje a Armenia y afirmó: “En este viaje, el primer ministro de Armenia aseguró que en las recientes conversaciones y acuerdos de su país con la República de Azerbaiyán y Estados Unidos, se han tenido plenamente en cuenta las consideraciones de la República Islámica de Irán y también de Rusia. Sin embargo, creo que el marco de las conversaciones 3+3, con la participación de Irán y Rusia, será un mecanismo más efectivo y eficiente para resolver los problemas de la región del Cáucaso”.