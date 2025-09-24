El rey Felipe VI en la ONU: «Israel debe detener de inmediato la masacre contra Gaza»

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), el 24 de septiembre de 2025, en la 80ª sesión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Felipe VI pronunció uno de los discursos más contundentes de la jornada al condenar con firmeza las acciones del ejército israelí en Gaza.

«El bombardeo de hospitales, escuelas y refugios para desplazados es un acto abominable que lacera la dignidad de la humanidad entera», declaró el rey. «La comunidad internacional debe alzar la voz, porque la continuidad de estos ataques no solo amenaza al pueblo palestino, sino también la credibilidad moral de nuestras instituciones».

El monarca español empleó el término “masacres” para describir la ofensiva israelí, en contraste con la cautela de varios gobiernos occidentales que evitan esa definición. «Ninguna excusa puede justificar la matanza de mujeres, niños y familias indefensas», añadió.

Felipe VI insistió en que el único camino hacia una paz justa y duradera pasa por el reconocimiento pleno del Estado palestino y el fin de las políticas de ocupación y bloqueo israelíes.

Su intervención se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional de Israel y de una mayor presión sobre Estados Unidos, principal aliado de Tel Aviv, para que deje de bloquear las resoluciones que exigen la protección del pueblo palestino.

El rey concluyó su discurso apelando a la “valentía moral” de los Estados miembros para situarse del lado de los pueblos oprimidos y evitar que la historia sea testigo, una vez más, de un genocidio impune.