Reunión en Teherán para debatir la formación de 10 millones de memorizadores del Corán

Se celebró en Teherán una reunión sobre el "Plan Operativo y Hoja de Ruta para la Formación de 10 Millones de Memorizadores del Corán".

La reunión fue organizada por el Comité Directivo del Proyecto Nacional de Memorización del Corán.

Participaron Abolfazl Khoshmanesh, experto y profesor universitario; Mohammad Mehdi Bahrololum, secretario del Comité Directivo del Proyecto Nacional de Memorización del Corán; Morteza Khedmatkar Arani, director general de la Oficina de Planificación Educativa del Ministerio de Cultura; y Mehdi Shokri, director de la Secretaría Nacional para la Memorización del Corán.

Durante la reunión, Bahrololum afirmó que el objetivo era elaborar un plan operativo y evaluable.

Enfatizó que el proceso de estas reuniones continuará y que, en las siguientes fases, se tendrán en cuenta las opiniones de activistas y expertos en memorización del Corán.

El funcionario también afirmó que el crecimiento del movimiento de memorización del Corán en el país requiere un gran avance para trazar un camino claro y con visión de futuro que permita alcanzar el objetivo de formar a 10 millones de personas que lo memorizan.

El Líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Sayyed Ali Jamenei, declaró en un discurso de 2011 que la sociedad debería adoptar una dirección tal que al menos 10 millones de personas memorizaran el Sagrado Corán.

Tras dicho discurso, los organismos coránicos pertinentes del país desarrollaron un plan, denominado Plan Nacional para la Memorización del Corán, destinado a promover la memorización del Libro Sagrado y formar a 10 millones de personas capaces de memorizarlo.