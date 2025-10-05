México celebra un triunfo diplomático con el regreso de seis connacionales desde Israel

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que seis ciudadanos mexicanos que formaban parte de la misión humanitaria “Flotilla Global Sumud” hacia Gaza, y que fueron detenidos por autoridades israelíes, aceptaron su repatriación voluntaria. Este avance es resultado de una labor diplomática sostenida por parte del Estado mexicano.

Mauricio Escanero, embajador de México en Israel, visitó a los connacionales en el centro de detención de Ketziot y aseguró que se encuentran en buen estado de salud. “Estamos trabajando para garantizar su retorno seguro y lo más pronto posible”, indicó. El diplomático reafirmó el compromiso del gobierno mexicano con la protección de sus ciudadanos en el exterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado previamente, mediante diversas notas diplomáticas, la liberación inmediata y el retorno seguro de estos connacionales, insistiendo en que no cometieron delito alguno. Sheinbaum ha enfatizado que México seguirá defendiendo sus derechos y velando por su integridad.

Este logro ha sido valorado como un ejemplo de la capacidad diplomática mexicana y un reflejo de la unidad nacional. Organizaciones civiles y académicas han reconocido la importancia de este retorno como un acto de solidaridad y compromiso con la protección de los connacionales.