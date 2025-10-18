Encuesta de Maariv: Solo el 13 por ciento de los israelíes considera la guerra de Gaza una «victoria completa»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Los resultados de una encuesta reciente, publicada por el periódico israelí «Maariv», indican que la sociedad israelí está seriamente dividida respecto a los logros de la guerra reciente en Gaza.

De acuerdo con esta encuesta, el 46 por ciento de los encuestados considera que Israel ha obtenido únicamente una «victoria parcial» en esta guerra, mientras que solo el 13 por ciento la califica de «victoria completa». En contraste, el 35 por ciento sostiene que Israel no ha logrado ninguna victoria en este conflicto.

En este contexto, Ronen Bergman, periodista del periódico «Yedioth Ahronoth», planteó una pregunta crítica: «¿Qué ha firmado Israel en Sharm el-Sheij? La gente debe saber que en este acuerdo hay concesiones ocultas».

Avi Issacharoff, otro periodista israelí, declaró: «Ni hay victoria ni victoria absoluta; Hamás sigue en el poder en Gaza». Él describió esta situación como un «arreglo doloroso».

Ben Caspit, periodista israelí, también analizó la situación posterior a la guerra en Gaza: «Hamás controla el 85 por ciento de las áreas residenciales de Gaza y miles de fuerzas armadas están desplegadas por toda esta región, donde abordan públicamente a las personas acusadas de colaborar con Israel».

Estas declaraciones y los resultados de la encuesta reflejan un ambiente de duda y descontento en la opinión pública israelí respecto a los resultados de la guerra reciente en Gaza.