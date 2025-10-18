A Fondo: ¿Qué significa que Trump apruebe operación de la CIA en Venezuela?

Mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, evalúa una acción militar en Venezuela, incrementando el despliegue de fuerzas en el Caribe y enviando bombarderos B-52 frente a la costa venezolana esta semana, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha respondido con una postura desafiante: reposiciona tropas, moviliza a “millones” de milicianos y denuncia la actividad estadounidense en la región.

Funcionarios del Gobierno de Trump han reconocido en privado que la intensificación de la presión busca derrocar a Maduro, un objetivo que ya se había planteado durante su primer mandato, cuando la Casa Blanca reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en 2019.

Mientras Washington aumenta la presión, Maduro intensifica su retórica interna y ordena nuevos ejercicios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En las últimas semanas, el Ejército estadounidense movió buques de guerra y armamento a la región y atacó embarcaciones frente a la costa venezolana que, según afirma, transportaban drogas, pero que Caracas rechaza. El miércoles, Trump admitió haber autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, y aseguró que Estados Unidos considera ataques en territorio venezolano.

“Ciertamente, estamos mirando hacia tierra ahora, porque tenemos el mar muy bien controlado”, declaró.

Después de que Trump anunciara que autorizó a la CIA a realizar operaciones secretas en Venezuela, llegó la respuesta de Nicolás Maduro.

“Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar, dividir, desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país. Aquí el pueblo está firmemente unido”, sostuvo Maduro el jueves.

Maduro criticó la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, a la que calificó de “burda y grosera política intervencionista” que busca “cambiar el régimen”.