Santa Sede: La Biblioteca Apostólica Vaticana ofrece un espacio de oración exclusivo para eruditos musulmanes

La Biblioteca Apostólica Vaticana ha reservado un pequeño espacio para que los eruditos musulmanes puedan rezar durante sus visitas.

Según el padre Giacomo Cardinali, viceprefecto de la Biblioteca Vaticana, los eruditos musulmanes habían solicitado un espacio modesto para la oración. En una entrevista reciente con La Repubblica, el prelado confirmó que la biblioteca accedió a su solicitud, proporcionándoles una sala alfombrada para tal fin.

La Biblioteca Vaticana, fundada a mediados del siglo XV, es una de las bibliotecas de investigación más importantes del mundo. Alberga una vasta colección de manuscritos, obras impresas, materiales de archivo y otras obras.

El padre Cardinali afirmó que los fondos de la biblioteca incluyen "Coranes increíblemente antiguos", junto con obras hebreas, etíopes, árabes y chinas, lo que demuestra su alcance universal. Describió la institución como "una biblioteca universal".

En la entrevista, Cardinali recordó la inmensa colección de la biblioteca: aproximadamente 80.000 manuscritos, 50.000 documentos de archivo, casi dos millones de libros impresos y cientos de miles de monedas, medallas, grabados y estampas.

La Biblioteca Vaticana forma parte de la Santa Sede y presta servicio a académicos de todo el mundo, independientemente de sus creencias religiosas.