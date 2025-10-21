Los datos muestran un fuerte aumento en el número de colonos israelíes que abandonan los territorios ocupados

El informe especial, preparado antes de la sesión del lunes del comité de inmigración de la Knesset, mostró que “Israel” registraba una balanza migratoria negativa y que el régimen no tenía ningún plan para revertir el éxodo.

Según el periódico hebreo Maariv, los datos de la Oficina Central de Estadísticas de “Israel” citados en el informe mostraron un “fuerte aumento” en el número de personas que abandonan los territorios ocupados por “Israel”, mientras que solo una pequeña minoría ha regresado.

El informe “presenta un panorama preocupante de los patrones de emigración de “Israel”” y también registró otro aumento en las salidas desde octubre de 2023”, según Maariv.

Las cifras muestran que el número de colonos que abandonaron las tierras ocupadas por “Israel” experimentó un drástico aumento tras la Operación Inundación de Al-Aqsa y la guerra genocida del régimen israelí contra Gaza. En 2024, en el período de enero a agosto, 49.000 israelíes ya se habían marchado, mientras que solo 12.100 habían regresado.

El informe reveló que la mayoría de los israelíes que emigraron desde 2023 eran jóvenes con un alto nivel educativo, y una proporción desproporcionadamente alta provenía del área metropolitana de Tel Aviv.

Los datos también mostraron un aumento en el número de israelíes que abandonaron los territorios ocupados incluso antes del 7 de octubre de 2023.

Según datos oficiales, 34.400 israelíes emigraron en 2020, en comparación con los 32.500 que regresaron. La brecha se amplió cada año: 41.400 emigraron en 2021, 59.400 en 2022 y un récord de 82.800 en 2023.

En total, entre 2020 y 2024, “Israel” perdió 145.900 residentes netos debido a la emigración.

Las cifras marcan la mayor salida sostenida de población en décadas.

El aumento se produjo principalmente en los meses posteriores a la llegada al poder de la actual coalición de extrema derecha del primer ministro Benyamín Netanyahu.

El informe advierte que la creciente tendencia migratoria podría tener importantes consecuencias socioeconómicas a largo plazo, especialmente si persisten las crisis políticas y de seguridad en los territorios ocupados por “Israel”.