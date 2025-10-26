Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las transformaciones recientes en las políticas del régimen sionista, especialmente durante la presidencia de Donald Trump, revelan tensiones internas y desafíos estratégicos de este régimen.

Las críticas severas por parte de los medios israelíes y figuras políticas sobre la dependencia excesiva de Estados Unidos y la falta de independencia en la toma de decisiones reflejan preocupaciones profundas respecto a la posición internacional de Israel. Este asunto se evidencia claramente en las declaraciones de Naftalí Bennett, ex primer ministro, y del ministro de Seguridad Nacional del régimen sionista, Itamar Ben-Gvir, quienes enfatizan la independencia de Israel, pero al mismo tiempo aluden al impacto de las políticas estadounidenses en su seguridad y decisiones.

En este contexto, las declaraciones del ministro de Finanzas del régimen sionista sobre la aplicación de la soberanía en Cisjordania y la oposición a la formación de un gobierno palestino indican que Israel mantiene su énfasis en sus objetivos en los territorios ocupados. Estas posturas, a pesar de los graves desafíos internos e internacionales, pueden generar mayores tensiones y allanar un camino arduo para las negociaciones de paz.

Por otro lado, el establecimiento de una base militar estadounidense en Kiryat Gat y su rol en la coordinación de asuntos en Gaza revelan la profundidad de la dependencia de Israel de Estados Unidos. Esta situación no solo agrava los desafíos internos en el régimen sionista, sino que también puede llevar a un debilitamiento de su posición en la arena internacional, especialmente en un momento en que muchos países occidentales y demócratas estadounidenses han criticado las políticas de Israel.

¡Israel, el estado cincuenta y uno de Estados Unidos!

Tras las acciones de Donald Trump hacia el régimen sionista, incluyendo el plan de alto el fuego en Gaza y la oposición al plan de soberanía de Israel en Cisjordania, la Cadena 12 del régimen sionista criticó este curso al afirmar: Israel se ha convertido en el estado cincuenta y uno de Estados Unidos.

La Cadena 12 del régimen sionista, en su programa famoso llamado Ulpan Shishi, describió al régimen sionista como el estado cincuenta y uno de Estados Unidos; como si no pudiera tomar ninguna decisión por sí mismo.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional del régimen sionista, expresando su respeto por el presidente de Estados Unidos, enfatizó que este régimen es independiente y no está bajo la influencia de Washington.

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional del régimen sionista, declaró que profesa un respeto particular por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero que es independiente y no está bajo tutela de Estados Unidos.

La confianza excesiva en Trump es un error estratégico

Naftalí Bennett, ex primer ministro del régimen sionista, también declaró: Las políticas del gabinete de Netanyahu han llevado al colapso de la posición internacional de Israel, ya que hemos perdido el apoyo de la mayoría de los países occidentales, los demócratas de Estados Unidos y la mitad de los republicanos en ese país.

La independencia de Israel es menor que nunca y Israel se ha convertido en un pseudo-país dependiente de Estados Unidos.

Se ha creado una base militar estadounidense en Kiryat Gat, ubicada en el sur, cuyo trabajo es la coordinación en asuntos de Gaza; esta base le da órdenes al ejército de Israel y esta situación no es aceptable.

¡Nosotros somos los verdaderos dueños de Cisjordania!

Asimismo, el ministro de Finanzas del régimen sionista, en reacción a la posición de Trump respecto a la aplicación de la soberanía sionista en Cisjordania, dijo: Reafirmamos una vez más la necesidad de aplicar la soberanía en Cisjordania y eliminar la idea peligrosa de la formación de un gobierno palestino.

Smotrich añadió: Netanyahu, en sus conversaciones con Trump, se ha abstenido de plantear el tema de la aplicación de la soberanía israelí en Cisjordania. Trump cambiará su opinión sobre la anexión de Cisjordania cuando comprenda su importancia para nuestra existencia.

En conjunto, el estado actual de Israel, debido a su dependencia de las políticas estadounidenses y los desafíos internos, se ha convertido en uno de los puntos de inflexión históricos en las relaciones internacionales de este régimen. Estas transformaciones pueden llevar a cambios estratégicos en las políticas de Israel y en la forma en que interactúa con la comunidad internacional y los palestinos.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las transformaciones recientes en las políticas del régimen sionista, especialmente durante la presidencia de Donald Trump, revelan tensiones internas y desafíos estratégicos de este régimen.

Las críticas severas por parte de los medios israelíes y figuras políticas sobre la dependencia excesiva de Estados Unidos y la falta de independencia en la toma de decisiones reflejan preocupaciones profundas respecto a la posición internacional de Israel. Este asunto se evidencia claramente en las declaraciones de Naftalí Bennett, ex primer ministro, y del ministro de Seguridad Nacional del régimen sionista, Itamar Ben-Gvir, quienes enfatizan la independencia de Israel, pero al mismo tiempo aluden al impacto de las políticas estadounidenses en su seguridad y decisiones.

En este contexto, las declaraciones del ministro de Finanzas del régimen sionista sobre la aplicación de la soberanía en Cisjordania y la oposición a la formación de un gobierno palestino indican que Israel mantiene su énfasis en sus objetivos en los territorios ocupados. Estas posturas, a pesar de los graves desafíos internos e internacionales, pueden generar mayores tensiones y allanar un camino arduo para las negociaciones de paz.

Por otro lado, el establecimiento de una base militar estadounidense en Kiryat Gat y su rol en la coordinación de asuntos en Gaza revelan la profundidad de la dependencia de Israel de Estados Unidos. Esta situación no solo agrava los desafíos internos en el régimen sionista, sino que también puede llevar a un debilitamiento de su posición en la arena internacional, especialmente en un momento en que muchos países occidentales y demócratas estadounidenses han criticado las políticas de Israel.

Tras las acciones de Donald Trump hacia el régimen sionista, incluyendo el plan de alto el fuego en Gaza y la oposición al plan de soberanía de Israel en Cisjordania, la Cadena 12 del régimen sionista criticó este curso al afirmar: Israel se ha convertido en el estado cincuenta y uno de Estados Unidos.

La Cadena 12 del régimen sionista, en su programa famoso llamado Ulpan Shishi, describió al régimen sionista como el estado cincuenta y uno de Estados Unidos; como si no pudiera tomar ninguna decisión por sí mismo.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional del régimen sionista, expresando su respeto por el presidente de Estados Unidos, enfatizó que este régimen es independiente y no está bajo la influencia de Washington.

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional del régimen sionista, declaró que profesa un respeto particular por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero que es independiente y no está bajo tutela de Estados Unidos.

Naftalí Bennett, ex primer ministro del régimen sionista, también declaró: Las políticas del gabinete de Netanyahu han llevado al colapso de la posición internacional de Israel, ya que hemos perdido el apoyo de la mayoría de los países occidentales, los demócratas de Estados Unidos y la mitad de los republicanos en ese país.

La independencia de Israel es menor que nunca y Israel se ha convertido en un pseudo-país dependiente de Estados Unidos.

Se ha creado una base militar estadounidense en Kiryat Gat, ubicada en el sur, cuyo trabajo es la coordinación en asuntos de Gaza; esta base le da órdenes al ejército de Israel y esta situación no es aceptable.

Asimismo, el ministro de Finanzas del régimen sionista, en reacción a la posición de Trump respecto a la aplicación de la soberanía sionista en Cisjordania, dijo: Reafirmamos una vez más la necesidad de aplicar la soberanía en Cisjordania y eliminar la idea peligrosa de la formación de un gobierno palestino.

Smotrich añadió: Netanyahu, en sus conversaciones con Trump, se ha abstenido de plantear el tema de la aplicación de la soberanía israelí en Cisjordania. Trump cambiará su opinión sobre la anexión de Cisjordania cuando comprenda su importancia para nuestra existencia.

En conjunto, el estado actual de Israel, debido a su dependencia de las políticas estadounidenses y los desafíos internos, se ha convertido en uno de los puntos de inflexión históricos en las relaciones internacionales de este régimen. Estas transformaciones pueden llevar a cambios estratégicos en las políticas de Israel y en la forma en que interactúa con la comunidad internacional y los palestinos.