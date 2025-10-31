Hezbolá: Recuperaremos nuestra tierra mediante la unidad nacional

Durante la inauguración de la exposición ‘Mercado Terrestre’ de productos agrícolas, alimenticios y artesanales, el líder del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, señaló este viernes que los libaneses recuperarán su tierra ocupada mediante la unidad nacional.

“Recuperaremos nuestra tierra con la unidad del país. El objetivo de la Resistencia es la liberación de la patria, mientras que el objetivo del enemigo es la ocupación; todos en Líbano son responsables”, recalcó.

Al resaltar que “quien desee adherirse al acuerdo de Taif [un pacto que puso fin a la guerra civil libanesa en 1989 y restableció el sistema político del país] no puede elegir solo una parte de él y dejar otras”, afirmó que “la prioridad es la liberación de la tierra”.

Además, el líder de Hezbolá señaló que “la tierra es una bendición; debemos ser sus protectores, y preservarla y revivirla es un deber”.

EEUU siempre justifica crímenes de Israel

Durante su discurso, señaló que el ataque aéreo del régimen sionista contra la zona industrial de la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano, impactó el techo de una de las casas. Aseguró que Estados Unidos considera su papel como mediador imparcial en Líbano para resolver los problemas con el régimen sionista, “pero no es un mediador imparcial, sino quien respalda la agresión y su expansión”.

Al afirmar que los ataques del régimen israelí aumentan “cada vez que se anuncia la visita de un enviado estadounidense, mientras continúan las presiones”, preguntó: “¿Cuál es la postura de Estados Unidos frente a los 5,000 ataques agresivos contra Líbano?”, subrayando que EE.UU. “siempre justifica estas agresiones” del régimen sionista.

“¿Cuál es la postura de Estados Unidos ante el asesinato por parte del enemigo de un funcionario oficial y otros mártires civiles sin justificación alguna?”, añadió.

En este contexto, aseguró que “las amenazas no cambiarán” la postura de la Resistencia, y destacó: “No somos defensores de la rendición ni de la derrota, y no lo aceptaremos”.

“Israel puede ocupar, pero no podrá seguir ocupando nuestra tierra”, ha enfatizado.

Además, el líder de Hezbolá indicó que el régimen sionista debe cumplir con el acuerdo de alto el fuego, “tal como lo hizo Líbano”, y declaró que “cualquier nuevo acuerdo sería una exoneración para Israel y abriría la puerta a nuevas agresiones”.

“La Resistencia es una fuerza para Líbano, y debe ser preservada”, apuntó.

Asimismo, ha considerado la posición del presidente del Líbano, Joseph Aoun, para ordenar al ejército que repela la infiltración israelí como “una postura responsable”.

“Estas posturas deben reforzarse con unidad; hacemos un llamado al Gobierno para que estudie un plan de apoyo al ejército, para que pueda hacer frente al enemigo”, puntualizó.