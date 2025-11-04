Comisaria de la UE critica a Israel por bloquear el acceso de la Cruz Roja a prisioneros palestinos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):La Comisaria Europea para la Ayuda Humanitaria y la Gestión de Crisis ha condenado la decisión del régimen israelí de impedir que la Cruz Roja acceda a los prisioneros palestinos, calificándola de violación de los principios humanitarios.

En una declaración en su cuenta de X, la Comisaria Europea para la Ayuda Humanitaria y la Gestión de Crisis Hadja Lahbib expresó preocupación por la restricción, subrayando que negar el acceso a los socios de la Cruz Roja para los prisioneros palestinos que enfrentan condiciones extremas es inaceptable.

Lahbib reafirmó el compromiso de la UE con el apoyo a las organizaciones humanitarias que operan de manera independiente e imparcial. Esta condena sigue a las declaraciones del ministro israelí a cargo de asuntos militares Yoav Gallant, quien anunció que se han prohibido las reuniones con miles de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes.

Los informes indican que los prisioneros palestinos liberados previamente mostraban signos de desnutrición, tortura y lesiones graves.

Actualmente, más de 10.000 prisioneros palestinos, incluidas mujeres y niños, están siendo retenidos en condiciones duras caracterizadas por el hambre, la tortura y la falta de acceso a la atención médica, con algunos que habrían perdido la vida debido a estas circunstancias.

En una escalada adicional, el Comité de Seguridad Interna de la Knéset israelí aprobó recientemente un proyecto de ley que permite la ejecución de prisioneros palestinos, enviándolo a la Knéset para su aprobación final. En respuesta, Hamás condenó la legislación como indicativa de la naturaleza brutal y fascista del régimen israelí, destacando la continua situación de los detenidos palestinos.