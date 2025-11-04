Quema del Corán en la Universidad de Houston; estudiantes musulmanes exigen acción inmediata de las autoridades

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La comunidad musulmana de la Universidad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos, ha exigido una acción inmediata de las autoridades universitarias tras producirse un incidente islamófobo en uno de sus programas religiosos. Este suceso ocurrió el jueves 30 de octubre en el parque Lynn Eusan, dentro del campus universitario.

Según la Asociación de Estudiantes Musulmanes de la Universidad de Houston (MSA), una persona no identificada interrumpió la oración congregacional utilizando un altavoz para proferir consignas ofensivas contra el Islam y arrojó un ejemplar del Sagrado Corán al fuego. En el comunicado de esta asociación se lee: los miembros se hallaban en oración; en un momento sagrado de silencio y concentración en el que nadie puede mirar ni reaccionar. En ese preciso instante, él lanzó el Corán a las llamas. Sin embargo, uno de los miembros de la asociación logró rescatar el Corán de entre las llamas.

La Asociación de Estudiantes Musulmanes de la Universidad de Houston ha informado que el agresor, conocido en redes sociales como Saint Chris, había incitado y amenazado previamente a musulmanes en varias otras universidades de Texas. Tras el incidente, esta persona publicó videos de su acción en las redes sociales, eliminando deliberadamente partes de la realidad.

La Asociación de Estudiantes Musulmanes, en su comunicado, condenó este acto «planificado y lleno de odio» y exigió que la universidad emita un comunicado oficial de apoyo a la comunidad musulmana, proporcione un espacio seguro y exclusivo para la realización de programas religiosos y prohíba el acceso del agresor al campus universitario.

La Universidad de Houston, en respuesta a estas demandas, ha declarado que la policía universitaria está investigando el incidente y que todos los casos de acoso o discriminación contra estudiantes serán examinados con seriedad. Este suceso se produce en un contexto de creciente oleada de islamofobia en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación en instituciones civiles y grupos de derechos humanos.