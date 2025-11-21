Ministerio de Exteriores: La resolución del Consejo de Gobernadores del OIEA sobre el programa nuclear pacífico de Irán es ilegal

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): consecuencias de sus actos. En tales circunstancias, la acción de estos cuatro actores al formular exigencias a Irán en el Consejo de Gobernadores no es más que una distorsión malintencionada de los hechos, añadió.

Al hacer caso omiso del desempeño responsable y de buena fe de Irán, los tres países europeos y Estados Unidos han interrumpido el camino positivo creado entre Irán y la Agencia, obligando a Irán a anunciar la terminación del Entendimiento del 9 de septiembre, señaló el comunicado.

Según el comunicado, Irán, en sus interacciones con la Agencia, había firmado un acuerdo con esta el 9 de septiembre y, en base a ello, había reanudado el proceso de cooperación con la Agencia facilitando inspecciones en algunas instalaciones nucleares.

La República Islámica, al reiterar su posición de principio de rechazo a las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva (ADM), llama la atención del Consejo de Gobernadores del OIEA y del propio Director General sobre la mayor amenaza existente para la paz y la seguridad mundiales, a saber, el régimen sionista genocida, afirmó el comunicado, añadiendo que les recuerda que este régimen es el único poseedor de ADM y el único obstáculo para la materialización de un Oriente Medio libre de armas de destrucción masiva.

La insistencia de Estados Unidos y los tres países europeos en ignorar este grave peligro y, en cambio, pretextar sobre el programa nuclear pacífico de Irán ha convertido a estos cuatro países en cómplices del régimen israelí genocida en la Palestina ocupada, Líbano y otros países de la región, señaló.

Es un principio lógico y jurídico evidente, afirmó el comunicado, que la membresía en cualquier tratado, incluido el TNP, y la aceptación de sus obligaciones conllevan el disfrute de los derechos y beneficios previstos en él.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, al agradecer a los países que no apoyaron esta resolución mediante votos negativos o abstenciones, y expresar su pesar por el comportamiento irresponsable y matonismo de los patrocinadores de la resolución, subraya que no escatimará esfuerzos en la defensa de los derechos e intereses de la nación iraní en el ámbito de la energía nuclear pacífica, añadió.