Ministerio de Exteriores: La resolución del Consejo de Gobernadores del OIEA sobre el programa nuclear pacífico de Irán es ilegal

21 noviembre 2025 - 23:25
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán ha condenado la resolución aprobada por el Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) respecto al programa nuclear pacífico de Irán como ilegal e injustificable, señalando que fue adoptada tras las presiones ejercidas por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido sobre los Estados miembros de la agencia.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): consecuencias de sus actos. En tales circunstancias, la acción de estos cuatro actores al formular exigencias a Irán en el Consejo de Gobernadores no es más que una distorsión malintencionada de los hechos, añadió.

Al hacer caso omiso del desempeño responsable y de buena fe de Irán, los tres países europeos y Estados Unidos han interrumpido el camino positivo creado entre Irán y la Agencia, obligando a Irán a anunciar la terminación del Entendimiento del 9 de septiembre, señaló el comunicado.

Según el comunicado, Irán, en sus interacciones con la Agencia, había firmado un acuerdo con esta el 9 de septiembre y, en base a ello, había reanudado el proceso de cooperación con la Agencia facilitando inspecciones en algunas instalaciones nucleares.

La República Islámica, al reiterar su posición de principio de rechazo a las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva (ADM), llama la atención del Consejo de Gobernadores del OIEA y del propio Director General sobre la mayor amenaza existente para la paz y la seguridad mundiales, a saber, el régimen sionista genocida, afirmó el comunicado, añadiendo que les recuerda que este régimen es el único poseedor de ADM y el único obstáculo para la materialización de un Oriente Medio libre de armas de destrucción masiva.

La insistencia de Estados Unidos y los tres países europeos en ignorar este grave peligro y, en cambio, pretextar sobre el programa nuclear pacífico de Irán ha convertido a estos cuatro países en cómplices del régimen israelí genocida en la Palestina ocupada, Líbano y otros países de la región, señaló.

Es un principio lógico y jurídico evidente, afirmó el comunicado, que la membresía en cualquier tratado, incluido el TNP, y la aceptación de sus obligaciones conllevan el disfrute de los derechos y beneficios previstos en él.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, al agradecer a los países que no apoyaron esta resolución mediante votos negativos o abstenciones, y expresar su pesar por el comportamiento irresponsable y matonismo de los patrocinadores de la resolución, subraya que no escatimará esfuerzos en la defensa de los derechos e intereses de la nación iraní en el ámbito de la energía nuclear pacífica, añadió.

