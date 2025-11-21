El ultraderechista FPÖ reclama la prohibición total del hiyab en todas las escuelas de Austria

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), mayor grupo parlamentario del país, exigió el jueves la prohibición total del velo en todas las escuelas austriacas y para todas las edades, al considerar insuficiente el proyecto del Gobierno de aplicarlo solo a niñas menores de 14 años. En un comunicado de prensa, el FPÖ calificó la iniciativa gubernamental de «insuficiente» y la definió únicamente como «un primer paso».

En su declaración, cargada de tono islamófobo y agresivo, el FPÖ afirmó que «el hiyab es símbolo del islam político y herramienta de opresión de las mujeres» y que, por consiguiente, «no debe tener cabida en las escuelas». El partido instó además a los legisladores a aprobar una ley que prohíba el islam político y a «detener de inmediato la inmigración ilegal masiva».

La reacción se produjo después de que la coalición de gobierno —formada por el Partido Popular Austriaco (ÖVP), los socialdemócratas (SPÖ) y el liberal NEOS— anunciara su propósito de aplicar a partir del curso 2026-2027 la prohibición del velo a niñas menores de 14 años. El FPÖ, al referirse a dicha medida, sostuvo que «solo puede ser el comienzo».

El Partido de la Libertad, que en las últimas elecciones generales se convirtió en la fracción más fuerte del Parlamento con el 28,8 % de los votos, ha sido reiteradamente criticado por organizaciones de derechos humanos por su discurso abiertamente islamófobo y racista. Un informe de la ONG austriaca «SOS Mitmensch» pone de manifiesto que el líder del partido, Herbert Kickl, presentó en un vídeo propagandístico una imagen «oscura y apocalíptica» de la Austria actual y retrató a musulmanes y personas negras como una amenaza.

El mismo documento destaca las declaraciones de dos diputadas del FPÖ en el Consejo Nacional, Dagmar Belakowitsch y Susanne Fürst, que calificaron a los niños musulmanes de «perturbadores» y recurrieron a conceptos propios de la teoría ultraderechista del «gran reemplazo».

La tensión escaló cuando, en febrero de 2025, un concejal electo del Partido de la Libertad de Austria publicó en TikTok un vídeo en el que, dirigiéndose a refugiados, afirmó: «Sabéis cuál es vuestro verdadero lugar: dentro del horno». Añadió, empleando un término despectivo: «Vosotros y vuestras familias deberíais entrar en la cámara», alusión directa a las cámaras de gas nazis.

