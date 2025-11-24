Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Pep Guardiola, quien ha puesto todo su empeño en apoyar al pueblo palestino, ahora el sitio web ONE de Israel utiliza la derrota del City ante el Newcastle para criticar a Pep y lo describe como un «entrenador ansioso y sin remedio».

Guardiola, en el lapso de una semana, ha apoyado por segunda vez al pueblo palestino e instó a la gente de España a acudir a los estadios para el partido benéfico de la selección nacional de Palestina.

Además, el apoyo del exentrenador del Barcelona al pueblo de Gaza no se remonta a una semana atrás; esta leyenda del entrenamiento ha hablado en múltiples ocasiones del sufrimiento y la masacre del pueblo palestino.

Ahora, el medio israelí, al publicar imágenes de un Guardiola angustiado después de la derrota ante el Newcastle, busca vengarse de él.

El sitio ONE escribe que el entrenador del City genera más controversia que fútbol, lo que lo lleva a sufrir tales derrotas.