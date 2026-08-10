Irán no renunciará al control del estrecho de Ormuz a ningún precio

El presidente del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán, el ayatolá Sadeq Amoli Lariyani, afirmó el domingo que la soberanía sobre Ormuz corresponde a la República Islámica.

“No retrocederemos a ningún precio, y el estrecho de Ormuz no volverá a las condiciones que prevalecían anteriormente”, declaró el ayatolá Amoli Lariyani.

Irán comenzó a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica del Golfo Pérsico por la que circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, a principios de marzo, varios días después de que Estados Unidos y el régimen israelí emprendieran conjuntamente una guerra de agresión contra el país.

En junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que permitía a Teherán gestionar el estrecho y restablecer gradualmente el tránsito a niveles normales, a cambio de que Washington levantara sus sanciones y el bloqueo impuesto al país.

Sin embargo, Irán volvió a imponer restricciones en el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos incumpliera los términos del memorando al intentar socavar la gestión iraní del estrecho.

El funcionario iraní señaló que la única manera de que el tránsito por el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad es que Estados Unidos y sus aliados acepten la autoridad de Irán sobre el control de esta vía marítima.

“Si buscan un paso libre, deben cumplir las condiciones establecidas en el memorando de entendimiento”, afirmó.

El alto clérigo, que estuvo al frente del Poder Judicial iraní durante diez años, hasta comienzos de 2019, sostuvo que Estados Unidos ha intentado presionar a Irán mediante bloqueos navales y restringiendo su acceso al comercio internacional.

“La nación iraní es indomable, y una mayor opresión solo terminará perjudicándolos a ustedes mismos”, declaró Amoli Lariyani dirigiéndose a Estados Unidos y sus aliados.

Irán mantiene conversaciones por separado con Omán, un histórico mediador regional que mantiene profundos vínculos tanto con Teherán como con Washington, con el objetivo de establecer un mecanismo de gestión del estrecho de Ormuz.

Las negociaciones buscan establecer un nuevo marco jurídico y un mecanismo para regular la navegación comercial a través del estrecho, incluida la designación de una ruta provisional de navegación que, posteriormente, podría servir de base para un acuerdo permanente.

No obstante, funcionarios iraníes han subrayado que alcanzar un entendimiento con Omán no implica automáticamente la reapertura total del estrecho.