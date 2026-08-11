Terremoto de 7,4 deja 132 muertos y 570 heridos en Colombia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y dejó al menos 132 muertos y 570 heridos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. El Servicio Geológico Colombiano calificó el movimiento como el más fuerte registrado en el país durante la última década.

El epicentro se localizó en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de unos 103 kilómetros. El terremoto fue sentido en amplias zonas de Colombia y también en países vecinos, así como en Manaos, Brasil.

Los departamentos más afectados son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, con daños especialmente graves en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Decenas de edificaciones colapsaron y los equipos de emergencia continúan buscando a personas atrapadas bajo los escombros.

En Cali, el presidente Abelardo de la Espriella informó de 35 fallecidos, unos 700 heridos, cerca de 5.000 viviendas afectadas o destruidas y 188 personas desaparecidas. Tres hospitales quedaron colapsados y otros 18 sufrieron daños.

Ante la emergencia, Cali decretó el toque de queda entre las 20:00 y las 06:00 horas y ordenó la militarización de la ciudad para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate. Las autoridades colombianas mantienen desplegados equipos de emergencia mientras continúan la búsqueda de sobrevivientes y la evaluación de los daños.