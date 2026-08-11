El sueño del retorno de la hegemonía estadounidense a Irán no se hará realidad

Código de noticia: 1851268 fuente: Abna24

El líder mártir de la Revolución, al enfatizar el fracaso de los esfuerzos del enemigo por restaurar la influencia y la hegemonía de Estados Unidos sobre Irán, subrayaba que este anhelo jamás se materializará. Asimismo, advertía a las corrientes internas afines a este enfoque que la nación iraní, apoyándose en su fe, su afán de independencia y su experiencia histórica, no retrocederá en el camino de la dignidad y la resistencia.