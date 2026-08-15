El enfrentamiento a la hegemonía y el apoyo a los oprimidos desde la perspectiva coránica

Código de noticia: 1851280 fuente: Abna24

El Sagrado Corán presenta la yihad no como un instrumento de expansionismo y afán de hegemonía, sino como una estrategia defensiva para hacer frente a la agresión, poner fin a la sedición y apoyar a los desposeídos. Con base en los versículos de Al-Hach (22:39), Al-Báqara (2:190 y 2:193) y An-Nisa (4:75), la yihad, en la lógica coránica, se sustenta en tres ejes: la defensa frente a la agresión, la lucha contra la opresión y la ocupación, y la salvaguarda de la dignidad y la libertad de los seres humanos. Esta visión rechaza toda forma de hegemonismo y prepotencia, y considera la preservación de la justicia una responsabilidad religiosa y humana para la comunidad islámica.