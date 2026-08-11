Irán: la adicción a las sanciones evidencia el fracaso de la política de EEUU

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha criticado este lunes las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien habló de “estrangular” a Irán mediante sanciones y un bloqueo económico.

A través de un mensaje publicado este lunes en su cuenta social X, Baqai ha afirmado que el secretario del Tesoro estadounidense “se ha jactado de intentar “estrangular” a Irán mediante “sanciones económicas”.

“Más allá de la naturaleza lamentable de tales declaraciones, esta visión constituye una prueba clara de la fuerte adicción a las sanciones existente en el sistema de gobierno estadounidense”, ha señalado.

El portavoz de la Diplomacia iraní ha sostenido que “cuando Washington se ve incapaz de avanzar en la vía diplomática, recurre a las sanciones y, como estas no producen resultados, simplemente aumenta su dosis”.

“Esto ya no es política, es un hábito. Y, lo que es más peligroso, es una adicción que ha sustituido al pensamiento y al razonamiento”, ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que Irán “ha demostrado durante varias décadas que no será estrangulado por estas gastadas declaraciones ni por estas presiones inhumanas”.

Sin embargo, ha advertido que el verdadero peligro es que los políticos estadounidenses se consuman de tal manera en esta adicción enfermiza que terminen estrangulando sus últimas oportunidades de encontrar una salida menos humillante a la crisis que ellos mismos han creado.

Las sanciones se producen en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por perturbar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Irán comenzó a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica del golfo Pérsico por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo, a principios de marzo, días después del inicio de la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel.

En junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento (MdE) que permitía a Irán gestionar el estrecho y restablecer gradualmente el tránsito a niveles normales, a cambio de que Estados Unidos levantara sus sanciones y el bloqueo impuesto al país.

Sin embargo, Irán volvió a imponer restricciones en Ormuz después de que Estados Unidos incumpliera los términos del MdE al intentar socavar la gestión iraní del estrecho.

Las autoridades iraníes han afirmado repetidamente que la situación en el estrecho de Ormuz nunca volverá a ser la misma que antes de la guerra, al tiempo que han indicado que la única manera de que el tránsito fluya sin obstáculos es que Estados Unidos y sus aliados levanten por completo las sanciones contra Irán.

Previamente también, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que, si Washington impone más sanciones, en lugar de negociar con Teherán, “tenemos ante nosotros cientos de alternativas de entre las cuales elegir”.