Nuevos detalles sobre misión de militares de EEUU muertos en ataques de Irán

El diario estadounidense The New York, en una parte de su extenso informe publicado el martes, ha revelado nuevos detalles sobre la misión de dos de los tres militares estadounidenses que murieron en los ataques de represalia iraníes del 16 de julio contra la base de Muwaffaq al-Salti, en Jordania.

El amplio reportaje del diario analiza cómo las tácticas bélicas de Irán fueron transformándose y perfeccionándose en distintas etapas de la guerra de Ramadán (40 días de la agresión estadounidense-israelí contra la nación iraní lanzada el 28 de febrero), aprovechando diversas experiencias, entre ellas las de la guerra de Ucrania y la guerra de 12 días (lanzada en junio de 2025 por el régimen sionista de Israel) , para alcanzar sus objetivos militares frente a Estados Unidos.

Según este relato, la muerte de tres militares estadounidenses en Jordania constituye uno de los ejemplos que muestran cómo las capacidades de combate de Irán evolucionaron durante la reciente guerra y provocaron una reducción de las reservas de misiles interceptores del Pentágono.

Las lecciones de Irán de la guerra de Ucrania

El ataque contra la base de Muwaffaq al-Salti, en Jordania, fue resultado de una táctica iraní exitosa para superar los potentes sistemas de defensa aérea estadounidenses. Según The New York Times, las Fuerzas Armadas iraníes estudiaron las tácticas empleadas en la guerra de Ucrania para poder atravesar las barreras de estos sistemas de defensa.

La lección que Irán extrajo de aquella guerra fue que Rusia comenzó empleando una combinación de misiles balísticos y de crucero para desviar la atención de los sistemas de defensa ucranianos y, posteriormente, lanzó drones contra los objetivos. El diario estadounidense señala que, al aprender de la experiencia de la guerra de Ucrania, los responsables militares iraníes lograron utilizar simultáneamente misiles y drones, dificultando considerablemente la labor de los sistemas de defensa aérea estadounidenses.

“Los iraníes, al utilizar simultáneamente misiles y drones, hacen que la defensa aérea resulte mucho más difícil”, afirma Seth Jones, director del área de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

La misión de los militares fallecidos

Pero la otra cara de la moneda es el esfuerzo del Pentágono por adaptarse a las tácticas de Irán. The New York Times señala que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) lleva varios meses incorporando a especialistas militares que han estudiado los ataques con drones y misiles en Ucrania, con el objetivo de aprovechar las experiencias obtenidas en aquella guerra para hacer frente a Irán.

De acuerdo con el informe, dos de los tres militares estadounidenses muertos en los ataques iraníes contra la base de Muwaffaq al-Salti pertenecían a unidades de defensa aérea desplegadas en Alemania y participaban en este mismo programa de cooperación e intercambio de experiencias.