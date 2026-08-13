FFAA de Irán: Ningún buque podrá pasar por Ormuz sin nuestro aval

“Las afirmaciones infundadas de Estados Unidos sobre el tránsito normal de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, que evidencian la desesperación y el desamparo del Ejército de ese país, no son más que falsedades y mentiras”, ha subrayado este jueves el portavoz del cuartel general central de Jatam-al-Anbiya de las Fuerzas Armadas de Irán, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en un mensaje televisado.

El teniente coronel Zolfaqari ha puesto de relieve que la gestión del estrecho de Ormuz permanece, como siempre, “bajo la administración y el control absolutos” de Irán y ninguna embarcación comercial ni petrolera puede pasar esta vía marítima sin permiso de las fuerzas poderosas de Irán.

En cuanto a la resistencia de las fuerzas iraníes ante el ejército estadounidense en las recientes agresiones de EE.UU. contra Irán, ha afirmado que Washington busca “constantemente generar desestabilización e inseguridad en la región”.



También, ha advertido de que las amenazas infundadas de EE.UU. “no tendrán otro resultado para ellos que una mayor desesperación y desamparo”.

Ha señalado que las fuerzas iraníes “mantienen bajo vigilancia” todos los movimientos de los estadounidenses y sionistas en la región, y que bajo liderazgo del Líder iraní, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, no dudarán en responder a cualquier amenaza, independientemente de su naturaleza o nivel, de forma aún más contundente y severa que antes.

El martes, Irán dejó claro que EE.UU. “debe poner fin a la guerra, pagar los fondos iraníes bloqueados y poner fin a las guerras en toda la región, incluido el Líbano y Gaza”, si busca reapertura del estrecho de Ormuz.

Teherán sostiene que cualquier movimiento a través de este estratégico punto de estrangulamiento debe realizarse conforme a las disposiciones establecidas por Irán, de acuerdo con el memorando de entendimiento pactado entre Irán y EE.UU. el pasado junio.