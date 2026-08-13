Cuba, bajo amenaza directa de la opción militar por parte de EEUU

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado este jueves que Washington no descarta una intervención militar contra Cuba y ha asegurado que “todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”.

En declaraciones ofrecidas durante una visita a Panamá, el jefe del Pentágono ha advertido a La Habana de que “haría bien en prestar atención” a la voluntad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”.

Haciendo caso omiso a las derrotas que ha sufrido EE.UU. en su guerra no provocada contra Irán, Hegseth ha señalado que “nadie puede compararse con EE.UU.” y que Rusia, Cuba, Irán y Venezuela han entendido “dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio”. “Eso, sin duda, se aplica a Cuba”, ha añadido.

Las declaraciones se producen después de que Trump mencionara en junio la posibilidad de una operación militar contra Cuba, similar a las que había planteado para Venezuela e Irán. En aquella ocasión, el mandatario afirmó mantener una postura “flexible” hacia La Habana.

“La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, declaró entonces Trump.

Las relaciones entre Washington y La Habana se han visto afectadas en 2026 por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba. En junio, EE.UU. impuso nuevas sanciones contra cinco empresas estatales cubanas, mientras La Habana las calificó de agresión económica.