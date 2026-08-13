¿Cuál fue la advertencia del Profeta (P) a la Ummah en sus últimos días de vida?

En los últimos días de la vida del Profeta del Islam (P), a pesar de la intensidad de la enfermedad y el sufrimiento que padecía, su principal preocupación era la guía de la comunidad y el futuro de los musulmanes. En estos días, Su Eminencia enfatizó repetidamente cuestiones fundamentales y determinantes para la Ummah, advirtiendo sobre las desviaciones y las divergencias que podrían surgir entre los musulmanes.

A continuación, se presenta un resumen extraído del texto «Enseñanzas de los últimos días de la vida del Profeta (P)», redactado por Abdolkarim Paknia, de la Subsecretaría de Propaganda y Asuntos Culturales del Seminario Islámico (Hawzah):

Uno de los asuntos más importantes fue la atención a las palabras y testamentos del Profeta (P). En sus últimos días, deseaba exponer cuestiones para que los musulmanes no cayeran en el extravío y la discordia tras su partida. No obstante, en aquel momento se presentaron voces que causaron división, llegando incluso a oponerse a su solicitud de poner por escrito las directrices que evitarían la perdición de la Ummah.

Otro de los mandatos fundamentales fue la atención al ejército de Usama (bin Zayd). Su Eminencia insistió en que el ejército debía partir y ejecutar su orden, instando a los musulmanes a no desobedecer el liderazgo de Usama. Este hecho subraya la importancia de la obediencia absoluta a los mandatos del Profeta (P) incluso en las horas postreras de su vida.

Asimismo, durante estos días, el Profeta (P) prestó especial atención a los derechos del pueblo y a los bienes públicos. Insistió en la devolución de los depósitos, el pago de las deudas y la distribución justa de los bienes, pues no deseaba partir de este mundo con ningún derecho ajeno pendiente.

La oración (Salat) y la pureza también fueron objeto de sus recomendaciones. A pesar de la enfermedad y la debilidad física, el Profeta (P) mostró un interés supremo por la oración hasta sus últimos momentos, instando a los musulmanes a salvaguardarla.

Junto a estas recomendaciones, el amor y la atención especial del Profeta (P) hacia la Señora Fátima al-Zahra (P) y su Ahlul-Bait (P) se hicieron evidentes. Sus encuentros con la Señora Fátima (P) y sus instrucciones respecto a su amada hija son eventos significativos de las horas finales de su vida. De igual modo, su afecto hacia el Imam Hassan (P) y el Imam Hussein (P), así como su preocupación por el futuro de ambos, se manifestaron con mayor intensidad en estas jornadas.

En conjunto, los últimos días de la vida del Profeta (P) estuvieron marcados por consejos a la Ummah, el énfasis en la obediencia, la preservación de los derechos del prójimo, la observancia de la oración, el cumplimiento de las promesas y la devoción hacia la Ahlul-Bait (P); recomendaciones formuladas para guiar a los musulmanes y prevenir el extravío y la discordia tras su fallecimiento.