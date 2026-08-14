JP: Israel, “atónito” por rápida recuperación militar de Irán tras guerra

El periódico israelí The Jerusalem Post reveló el jueves que los mandos del ejército israelí se han mostrado sorprendidos por la capacidad de Irán para recuperar rápidamente sus capacidades militares tras la guerra de principios de 2026.

Cuatro meses después de que terminara la guerra principal en abril, los funcionarios del ejército israelí, incluidos los de la agencia de inteligencia (el Mossad), están observando una recuperación sorprendentemente rápida de Irán que no esperaban, y no solo en un área específica, sino en muchas áreas, incluidos los misiles balísticos, informa el medio.

La historia de la recuperación de Irán

Además de la guerra de 2026, el diario israelí señala que uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia es que las fuerzas israelíes “ya fueron sorprendidas por los iraníes en esta área de rápida recuperación en dos ocasiones: en octubre de 2024 y en enero de 2025”.

Tras una ronda de conflicto en octubre de 2024, el ejército israelí alegó haber retrasado la producción futura de misiles iraníes en un año o más, sin embargo, a principios de 2025, Irán había recuperado “por completo su ritmo de producción de misiles balísticos de alta velocidad”.

Durante la agresión israelí-estadounidense de junio de 2025, los altos mandos israelíes repitieron la misma declaración, después de multiplicar por cinco sus ataques contra el país persa en comparación con el operativo de octubre de 2024.

“No obstante, resultó ser tan falsa como la anterior. Irán se mostró capaz de fabricar misiles de alta velocidad y el arsenal estimado pasó de 1300 misiles en junio de 2025 a 2500 en febrero del año siguiente”, indica el informe.

Finalmente, Israel y Estados Unidos declararon conjuntamente que habían alcanzado su objetivo de destruir por completo la industria militar iraní durante los 40 días de guerra en 2026, tras lanzar en conjunto unos 30 000 ataques contra Irán, lo que “supone un aumento de 26 veces con respecto a 2025 y de más de 100 veces con respecto a 2024”.

Militares israelíes admiten que Irán ha encontrado formas innovadoras de reconstruir misiles

Sin embargo, según ha podido saber Jerusalem Post, altos funcionarios militares israelíes admiten ahora que Irán ha encontrado “formas innovadoras de reconstruir misiles” y otros armamentos.

El periódico ha confirmado de forma independiente las declaraciones de altos funcionarios iraníes, según las cuales Irán está produciendo nuevas armas a un ritmo mucho más rápido de lo previsto.

Sobre esas bases, se estima que si Irán “logra volver a fabricar entre 100 y 300 misiles al mes, podrá restablecer su arsenal de misiles a los niveles de junio de 2025 para principios o mediados de 2027”.

Medios israelíes: Guerra contra Irán es una rotunda derrota estratégica para EEUU e Israel

Según los medios israelíes, citados el jueves por la cadena libanesa Al-Mayadeen, la guerra contra Irán será recordada en la historia como la derrota estratégica más contundente para EE.UU. e Israel.

Los medios afirman que Estados Unidos salió de la guerra “ridículo y humillado”, describiendo su derrota actual como incluso peor que la sufrida en Vietnam.

El periódico israelí Haaretz afirmó que “de ahora en adelante y en los próximos días, Estados Unidos evitará cualquier intento de imponer su voluntad por la fuerza de las armas”.

En un reciente artículo, el diario dejó claro que la guerra del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Irán sigue “sin estrategia”, destacando que “no hay camino a la victoria”.

El medio hebreo expresó que el presidente estadounidense malinterpretó a su adversario y no logró definir parámetros claros para la victoria, lo que tuvo como resultado un ciclo interminable de escalada y negociación, mientras Irán consolida su posición en el estrecho de Ormuz.

En un contexto relacionado, el sitio web israelí ‘Zman Yisrael’ aseveró anteriormente que el público israelí espera y desea lograr una “victoria absoluta”, pero la realidad demuestra que “todos los frentes que se abrieron permanecen sin resolver”.

El sitio web israelí señaló que hablar de otra ronda de conflicto contra Irán parece “inútil”, e hizo hincapié en que “las guerras pasadas ya no pueden servir de modelo para lograr victorias decisivas”.

Además, señaló que incluso “Estados Unidos, la mayor superpotencia mundial, no ha logrado una victoria militar clara desde la Segunda Guerra Mundial”.

Los círculos israelíes están sumidos en el caos tras el fracaso para lograr sus objetivos en la guerra contra Irán, ya que los medios israelíes informaron que el jefe del Mossad destituyó a dos altos funcionarios de la agencia, concretamente al jefe de la dirección de inteligencia y al jefe del departamento de Irán, debido al fracaso del plan operativo que tenía como objetivo “derrocar” el sistema en Irán.

Esto se produce en medio de la confusión que atraviesa la administración del presidente Donald Trump tras meses de guerra contra Irán y su incapacidad para alcanzar los objetivos de la guerra, en medio de repercusiones que no se limitaron a la región, sino que abarcaron al mundo, incluida la economía estadounidense, lo cual se reflejó directamente en los precios.

EE.UU. e Israel lanzaron su segunda guerra no provocada contra Irán el 28 de febrero de 2026. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo al menos 100 operaciones con misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en países de la región utilizados durante el conflicto.

Sin embargo, cuarenta días después, el 8 de abril, los enemigos se vieron obligados a aceptar un alto el fuego ante la resistencia iraní, las exitosas operaciones de represalia y el firme control de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Teherán y Washington firmaron el 17 de junio un memorando de entendimiento en Islamabad, pero Estados Unidos violó de facto el acuerdo al atacar Irán. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes han llevado a cabo devastadores ataques contra objetivos estratégicos estadounidenses en todo Asia Occidental.

El Ejército y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán han integrado sus fuerzas de defensa aérea, naval y terrestre, actualizado sus bancos de objetivos y desarrollado nuevas armas incluso durante el alto el fuego.

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