El consejo gnóstico del Príncipe de los Creyentes: No veas el pecado solo como algo prohibido, sino como veneno y podredumbre.

El gran Ayatolá Javadi Amoli, en su lección de ética, al explicar los grados de adoración y súplica, dividió a los seres humanos según la motivación de su servidumbre en tres grupos y dijo: Algunos adoran por miedo, algunos con la esperanza de recompensa y otros por gratitud y anhelo del encuentro divino.

Los adoradores son de tres tipos:

Algunos tienen una adoración similar a la de los siervos, que adoran basándose en el miedo.

Algunos tienen una adoración mercantilista, que calculan basándose en el comercio con la esperanza de llegar al paraíso.

Algunos tienen una adoración agradecida y libre, que se han liberado del miedo y la esperanza, y son apasionados por el encuentro con el Señor (Liqa’ Allah), por eso adoran a Dios.

Las súplicas también son de esta naturaleza:

Algunos suplican y piden a Dios en sus oraciones que se libren del castigo.

Algunos suplican y piden en su oración llegar al paraíso.

Algunos también suplican alcanzar el encuentro con Dios.

La existencia bendita del Imam Ali (la paz sea con él), cuando aconsejaba, a veces aconsejaba de manera devota (abedaneh), a veces ascética (zahedaneh), a veces gnóstica (arefaneh). A veces decía: Si hacen tal cosa, serán atrapados por tal castigo. A veces decía: Si realizan esa buena acción o no hacen tal mala acción, una parte del paraíso será su destino. A veces hablaba de manera gnóstica y decía: El pecado es un veneno. Si su ojo espiritual se abriera, verían que tocar bienes ilícitos o mancillar el prestigio de la sociedad es jugar con veneno. El Imam no decía esto en todas partes ni con todas las personas.

El sermón relacionado con el caso de Aqeel mencionó estas dos partes juntas. Su hermano Aqeel le pidió un préstamo al Imam. El Imam dijo: Te daré este préstamo a principios de mes cuando reciba mi salario del Bayt al-Mal (tesoro público), pero ahora mismo, si quieres pedir un préstamo del erario público que otros no reciben, esto causa el castigo de Dios. Por lo tanto, calentó aquel hierro y lo acercó o lo puso en contacto con el cuerpo de Aqeel, para que sintiera el calor.

A continuación, a la distancia de una línea, cuando terminó esa parte, menciona la historia de Ash’ath ibn Qays. Ash’ath, quien tenía un caso judicial pendiente de ser resuelto y al día siguiente era su juicio, trajo por la noche un dulce (halva) ante el Imam. Tan pronto como el Imam se dio cuenta de que habían traído esa halva envuelta en un recipiente, el Imam dijo: ¿Qué es esta podredumbre que has traído? ¿Por qué trajiste este objeto hediondo que parece que hicieron una halva con la saliva de una víbora o una serpiente, o es el vómito de una víbora que pasó dos veces por el camino del veneno?

Estos tipos de consejos son consejos gnósticos, no devocionales, jurídicos o ascéticos. El punto no es que la explotación, el soborno, los pagos por debajo de la mesa y cosas similares sean haram (ilícitos) y lleven al infierno. El punto es: no toques esta podredumbre.

Nos invitan a tres o cuatro caminos: nos hacen juristas para entender los mandamientos, nos hacen devotos, nos hacen ascetas, y por encima de todo, nos invitan a la gnosis (Irfan). Es decir, abrir un ojo, encontrar un olfato, tener un oído para escuchar la palabra de los ángeles, ver el interior de las cosas, inhalar el mal olor del pecado. Cuando este olfato se desarrolla, el ser humano huele tanto el buen aroma como el mal olor.