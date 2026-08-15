Líder de Hezbolá: la Resistencia impidió al enemigo alcanzar sus objetivos

El líder de Hezbolá, el sheij Naim Qasem, ha subrayado que la Resistencia impidió al enemigo alcanzar sus objetivos y que sigue adelante con sus opciones.

El sheij Qasem afirmó que la Resistencia en Líbano respondió el 2 de marzo de 2026 al asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, canalizando el dolor acumulado tras 15 meses de agresión para impedir que el enemigo lograra sus objetivos.

Al dirigirse a quienes apuestan por la rendición, puso de manifiesto que “en realidad, están apostando por un espejismo y no conocen bien a la Resistencia, que sabe soportar y tener paciencia”.

“Estamos ante opciones que no podemos aceptar cuando conducen a la rendición y al colapso”, recalcó el alto responsable de Hezbolá.

El sheij Qasem criticó el denominado “acuerdo marco”, alcanzado durante las conversaciones directas entre la autoridad libanesa y el régimen sionista, y afirmó que “no es ni un acuerdo ni un marco”.

Asimismo, aseguró que el “acuerdo marco” consiste en imposiciones del régimen sionista escritas con tinta israelí, que la autoridad libanesa firma y mediante las cuales concede a Israel todo lo que quiere.

“Esta autoridad, que recibe órdenes de Estados Unidos, quiere limpiar su imagen y quiere cumplir lo que se comprometió a hacer cuando llegó al poder”, precisó.

El líder de Hezbolá indicó que cualquiera que haya observado la escena en Washington bajo el título de “acuerdo marco” solo vio a un equipo, denominado el equipo estadounidense-israelí, y que el equipo libanés fue subordinado en el “acuerdo marco”, ejecutando lo que Washington decía y lo que “Israel” quería.

El sheij Qasem remarcó que el “acuerdo marco” privó voluntariamente y por sumisión a la autoridad libanesa de su derecho a demandar al enemigo israelí ante los tribunales.



El líder de Hezbolá exigió que se presentara un solo logro obtenido durante las siete rondas de negociaciones directas con la ocupación israelí. Explicó que el problema con este acuerdo radica, en primer lugar, en las negociaciones directas, en las que se concede de antemano al régimen de Israel lo que quiere, y, en segundo lugar, en todo su contenido.

La autoridad libanesa debe reconocer su fracaso

El sheij Qasem instó a la autoridad libanesa a reconocer su fracaso y regresar a su pueblo para alcanzar la fuerza de una posición unificada y garante, así como a emplear todas las cartas de las que dispone Líbano —la Resistencia, la unidad, la capacidad y la soberanía— para hacer frente a la situación.

El sheij Qasem preguntó: “¿Cómo puede la autoridad libanesa aceptar esta humillación constante del Ejército libanés y exponerlo a los bombardeos?”, y también: “¿Qué es esta innovación que han denominado zonas experimentales?”. Recalcó que Hezbolá no confía en todas estas negociaciones.

De igual manera, instó a la autoridad libanesa a retractarse de “este error, este pecado, este error vergonzoso, este error humillante, este error que hace perder la soberanía libanesa”, un error que, según señaló, plantea interrogantes sobre lo que hacen estos responsables y cuáles son los compromisos que han asumido.

El sheij Qasem subrayó que no aceptarán la violación de la soberanía, la permanencia del régimen sionista ni que la tutela estadounidense decida robar el país.

Apostilló que “los sacrificios que hemos ofrecido están vinculados a nuestra posición, que reafirmamos y que continuará, y cada sacrificio que hemos ofrecido es un acto de fe y voluntad... No existe equilibrio de fuerzas, pero no nos rendimos”.

El sheij Qasem recordó que el memorando de entendimiento de Islamabad firmado entre Irán y EE.UU. frenó la agresión israelí y la obligó a reducir la escalada, pese a todo lo que la ocupación sigue haciendo hasta ahora. Subrayó que lo que permitió a la población de Líbano regresar fue el acuerdo de Islamabad.

Asimismo, reafirmó su preocupación por la estabilidad de la situación interna y por garantizar alojamiento y ayuda a los desplazados, así como la reparación de los daños, subrayando que el Estado es responsable de ello.

Resistencia combatirá hasta la última gota de sangre

El sheij Qasem se dirigió a los partidarios de la Resistencia y afirmó: “Moriremos por vosotros, combatiremos hasta la última gota de sangre y no os abandonaremos”.

“Guardad vuestra ira en el pecho y preparaos para utilizarla cuando llegue el momento de alcanzar vuestros objetivos y demandas”, agregó.

Continuando su mensaje a los partidarios de la Resistencia, puso de relieve que “vuestra ira tiene su momento y puede estallar; que lo asuma quien intente actuar contra la Resistencia y sus partidarios”.

El acuerdo del 27 de noviembre de 2024 sigue vigente

El sheij Qasem afirmó que, entre los resultados de la batalla “Uli al-Baas”, pese a su dificultad y a todo lo que hizo Israel, estuvo el acuerdo alcanzado el 27 de noviembre de 2024.

Consideró que dicho acuerdo sigue siendo válido y que debe mantenerse como marco de referencia sobre cuya base se trabaje.

El sheij Qasem añadió que la autoridad libanesa solo ha visto las armas de la Resistencia y ha comenzado a apuntar contra la Resistencia, en lugar de señalar el incumplimiento de Israel.