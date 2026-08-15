Nushabadi: La autoridad de Irán en la gestión del estrecho de Ormuz ha alterado las ecuaciones de EEUU

Tras el aumento de las amenazas económicas y las declaraciones agresivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, así como la afirmación de Washington de que controla el estrecho de Ormuz, ha vuelto a cobrar relevancia la cuestión de la importancia estratégica de esta vía marítima y los intentos de Estados Unidos de ejercer presión sobre Irán. Trump, al afirmar que Estados Unidos tiene «control total» del estrecho de Ormuz y amenazar con imponer una mayor presión económica sobre Irán, habló de asestar un “duro golpe” a la economía del país. Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció la adopción de “medidas sin precedentes para el aislamiento económico de Irán”.

En estas circunstancias, Hosein Nushabadi declaró en una entrevista con IRNA que las afirmaciones del presidente de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz constituyen una reacción pasiva al proyecto de acción estratégica del Parlamento destinado a garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible del estrecho de Ormuz y del Golfo Pérsico, y explicó las dimensiones jurídicas, históricas y estratégicas de esta vía marítima.

Mientras que el enfoque de Irán y Omán para elaborar un mecanismo de gestión del estrecho de Ormuz durante tiempos de paz contribuirá en la práctica a consolidar las posiciones de Irán, parece que el presidente de Estados Unidos se encuentra en un callejón sin salida estratégico e intenta, mediante la desviación de la atención y afirmaciones infundadas, atraer la atención mundial hacia sí. Sin embargo, la opinión mundial es completamente contraria a los objetivos de Trump, hasta el punto de que algunos exfuncionarios estadounidenses y expertos en política internacional consideran que los objetivos declarados por Donald Trump desde el inicio de la guerra de agresión contra Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz constituyen una “humillación estratégica” para él.