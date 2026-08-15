Amnistía repudia “terrorismo” de colonos apoyados por Israel en Cisjordania

“Los horrores que se están produciendo en Qusra están lejos de ser un hecho aislado. Reflejan la escalada y expansión implacables de un patrón acelerado y ampliamente documentado de terrorismo de colonos coordinado y estratégico, permitido, respaldado y financiado por Israel, con el objetivo de desplazar a los palestinos de toda la Cisjordania ocupada”, afirmó la directora principal de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Guevara Rosas advirtió sobre la situación en Qusra, al sureste de Nablus, donde tres familias palestinas permanecen bajo asedio desde hace días tras los ataques de colonos contra sus viviendas, mientras se les bloquea el acceso a alimentos y agua y se atacan las ambulancias que intentan llegar hasta ellas.

Señaló que, en lugar de proteger a las familias, las fuerzas israelíes “permitieron que los colonos permanecieran allí”.

“Durante demasiado tiempo, el mundo ha ignorado el inmenso e inimaginable sufrimiento de los palestinos que están siendo expulsados y borrados de las tierras que han habitado durante generaciones. La comunidad internacional debe dejar de tratar estos incidentes como hechos ‘aislados’ y, en su lugar, exigir responsabilidades a Israel”, enfatizó.

Fuentes de Qusra informaron a Amnistía Internacional de que el Ejército israelí obligó el jueves a dos de las familias asediadas, así como a otras seis familias vecinas, a evacuar sus viviendas durante varias horas y utilizó las casas como puestos militares.

“Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación jurídica de proteger a la población palestina bajo su control y no permanecer al margen o, peor aún, ponerse del lado de los colonos mientras estos asedian viviendas palestinas y privan durante días a las familias de acceso a atención médica, electricidad y agua”, subrayó Guevara Rosas.

Amnistía Internacional denunció en junio que Israel impulsa la anexión de Cisjordania mediante la expansión de asentamientos, apropiación de tierras y apoyo a colonos armados. Según el informe, estas políticas han intensificado la violencia y el desplazamiento forzoso de palestinos, afectando especialmente al Área C, aunque los ataques también se extienden a otras zonas.

Desde 2020, más de 1100 palestinos, incluidos más de 200 menores, han muerto en la Cisjordania ocupada a manos de colonos y, principalmente, de las fuerzas israelíes.

La oenegé israelí B’Tselem denuncia que esta violencia forma parte de una campaña de “limpieza étnica” que ha provocado el desplazamiento forzoso de 64 comunidades desde octubre de 2023.