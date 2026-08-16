Rezai: nombramientos militares del Líder desbarataron cálculos del enemigo

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán, Mohsen Rezai, ha enviado este domingo un mensaje al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, con motivo del nombramiento de seis altos mandos en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) y la Organización de la Movilización de los Oprimidos (Basich), en el que elogió estos nombramientos y felicitó a los nuevos comandantes.

Rezai ha calificado la designación de seis nuevos altos mandos militares por parte del Líder como una decisión “oportuna y acertada”, asegurando que refuerza la capacidad defensiva de Irán y transmite una señal de firmeza frente a sus adversarios.

“La acción sabia de Su Eminencia al nombrar a seis altos comandantes y emitir directrices eficaces para fortalecer plenamente la capacidad defensiva del país volvió a atraer la atención de observadores y analistas internacionales”, ha señalado Rezai.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha considerado que la decisión del Líder “desbarató los cálculos de los enemigos del Irán islámico, especialmente de los gobernantes de Estados Unidos y del régimen sionista”, y afirmó que la medida refleja la continuidad de la política de resistencia de la República Islámica.

El alto funcionario iraní ha expresado su confianza en la trayectoria de los nuevos comandantes y destacó que cuentan con una experiencia considerada relevante desde los años de la Defensa Sagrada (la guerra librada por el extinto régimen baazista de Sadam Hosein contra la República Islámica de Irán durante el período 1980-1988) hasta la actualidad.

“Espero que estos queridos hermanos respondan a esta confianza en el terreno de acción, cumpliendo las expectativas de Su Eminencia y haciendo frente con firmeza a cualquier posible agresión contra la patria islámica”, ha afirmado.

Rezai ha concluido su mensaje asegurando que las Fuerzas Armadas iraníes permanecerán firmes en la defensa de la seguridad y la soberanía del país y que continuarán cumpliendo las directrices del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Mediante decretos emitidos la semana pasada, el ayatolá Jamenei nombró al general de división Ali Abdolahi como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y al general de brigada Kiumars Heidari como su adjunto.

El Líder también nombró al general de brigada Ahmad Vahidi como comandante en jefe del CGRI y lo ascendió al rango de general de división, y al general de división Mostafa Izadi como su adjunto.

El contralmirante Ali Ozamai también fue nombrado comandante de la Fuerza Armada del Cuerpo de Guardianes, mientras que Hosein Taeb, un clérigo de alto rango con años de experiencia en la rama de inteligencia del CGRI, fue nombrado jefe de la fuerza de resistencia popular Basich del CGRI.

Estos nombramientos se produjeron unos seis meses después de que Estados Unidos y el régimen israelí lanzaran una guerra de agresión contra Irán, asesinando a varios de los principales comandantes militares del país en un intento fallido por debilitar sus capacidades militares.