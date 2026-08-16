El número de mártires de las agresiones israelíes asciende a 4.346

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ministerio de Salud del Líbano informó en su balance de hoy que, desde el 2 de marzo de 2025, se han registrado 4.346 mártires y 12.301 heridos como resultado de las agresiones del régimen ocupante.

El régimen sionista inició, a partir del 2 de marzo, una ofensiva de gran escala contra el Líbano que, además de causar el martirio y las heridas de un elevado número de ciudadanos libaneses, ha desplazado a más de un millón de personas, mientras que algunas zonas del sur de ese país continúan bajo la ocupación de dicho régimen.

Asimismo, el Líbano y el régimen sionista firmaron el mes pasado, con la mediación de Estados Unidos, un "acuerdo marco", cuyo objetivo, según se ha señalado, es poner fin a la guerra entre el régimen israelí y Hezbolá. Este acuerdo se logró tras varias rondas de negociaciones directas entre ambas partes en Washington. No obstante, dicho acuerdo también ha sido objeto de críticas.

Los críticos señalan la ambigüedad en torno a la situación jurídica del acuerdo y la falta de un cronograma claro para la retirada de las fuerzas sionistas.