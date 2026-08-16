Diálogo interreligioso en Noruega aborda la identidad, la discriminación y el odio antimusulmán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): representantes de la red destacaron el papel de las instituciones religiosas en el fortalecimiento de la cohesión social, subrayando que combatir el extremismo y el odio requiere diálogo y cooperación entre los distintos actores de la sociedad.

Los debates también se centraron en las experiencias de los jóvenes musulmanes en Noruega y los desafíos que enfrentan, incluidos los prejuicios, la discriminación y la expresión de su identidad religiosa y cultural.

Durante un panel titulado "Cuando el odio contra los grupos se disfraza de crítica religiosa", los participantes subrayaron la diferencia entre la crítica a las creencias religiosas y el discurso que se convierte en discriminación o incitación contra una comunidad.

La Red Noruega de Diálogo Islámico también resaltó la importancia de las instituciones religiosas como socios sociales en la prevención del extremismo, la reducción de las divisiones sociales y su contribución a la seguridad y la cohesión de la sociedad noruega.

Según la red, la mayoría de los miembros del comité destacaron que las instituciones religiosas no se limitan a ofrecer espacios de culto, sino que también actúan como socios estratégicos en los esfuerzos por fortalecer la seguridad y la cohesión social.

La Red de Diálogo Islámico funciona como un marco social orientado a promover el diálogo interreligioso e intercultural y a fortalecer los valores de comprensión y convivencia dentro de las sociedades europeas.