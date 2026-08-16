El Imán de la Mezquita de East Lansing en EE. UU. hace un llamado a la unidad de los musulmanes

El Sr. Sohail Chaudhry, Imán de la mezquita de East Lansing, declaró: “Los musulmanes en esta región han experimentado la islamofobia de una manera directa y tangible”.

Chaudhry añadió: «Un grupo de personas vocifera consignas e insulta a nuestro amado Profeta, Hazrat Muhammad (P). Recientemente, este problema también se ha trasladado al espacio virtual. Desafortunadamente, algunos usuarios en el oeste de Míchigan han descrito a los musulmanes como un “cáncer” y “malvados”».

Al expresar que combatir la islamofobia es de suma importancia para todos los grupos, agregó: «Todos deben unirse y hacer frente a estos prejuicios y al discurso de odio; porque si no lo hacemos, esta situación se intensificará y todos nos veremos atrapados en su fuego».

Chaudhry señaló que las puertas de la «Mezquita de East Lansing» están abiertas a cualquier persona que desee dialogar u obtener más información sobre los musulmanes.

La Sra. Nazita Lajevardi, profesora de la Universidad de Míchigan que investiga sobre la islamofobia y el antisemitismo, señaló que estos hechos son parte de un patrón más amplio.

Lajevardi dijo: «Este grupo demográfico está experimentando, de hecho, un nivel aún más severo de prejuicios y crímenes de odio».

Lajevardi añadió: «El prejuicio contra las comunidades musulmanas ha aumentado en los últimos años, y factores como los conflictos actuales en Oriente Medio juegan un papel en ello».