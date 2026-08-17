Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Frente a la rigurosidad de los hechos, esta declaración no solo se desmorona, sino que representa un ejercicio de cinismo puro. Es, además, un discurso que intenta tentar la cultura del venezolano, un pueblo que históricamente ha rechazado la opresión, el colonialismo y la injusticia por pura empatía con las causas de los pueblos vulnerados.

Para desmontar la premisa de una supuesta naturaleza pacífica e inofensiva defendida en ABC, basta confrontar las afirmaciones con el registro histórico de las acciones militares del Estado de Israel desde su fundación en 1948:

La Guerra de 1948 (La Nakba): El nacimiento del Estado hebreo significó la expulsión forzada y el desplazamiento de más de 700,000 palestinos, iniciando un despojo territorial que continúa hasta el día de hoy.

La Guerra de Suez (1956): Una agresión conjunta con potencias coloniales europeas (Francia y Reino Unido) contra Egipto.

La Guerra de los Seis Días (1967): Un ataque preventivo que derivó en la ocupación militar de por vida de Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios.

La Guerra de Desgaste (1967-1970): Un conflicto continuo de baja intensidad enfocado en el frente egipcio.

La Guerra de Yom Kipur (1973): El enfrentamiento contra la coalición árabe que buscaba recuperar los territorios ilegalmente ocupados en 1967.

La Primera Guerra del Líbano (1982): Una invasión a gran escala que dejó miles de civiles muertos y derivó en masacres brutales dentro de campamentos de refugiados.

La Segunda Guerra del Líbano (2006): Una campaña de 34 días caracterizada por el bombardeo sistemático de la infraestructura civil libanesa.

Ofensivas recurrentes contra Gaza (2008, 2012, 2014, 2021, 2023-Presente): Operaciones militares de asimetría aplastante que han convertido a la Franja en una zona de desastre humanitario, denunciada formalmente ante tribunales internacionales bajo la tipificación de genocidio.

Mientras este historial acumula millones de desplazados y una cifra incontable de víctimas civiles en Palestina y el Líbano, actores regionales como Irán —acusados constantemente en la entrevista de sembrar el terror— no han iniciado invasiones territoriales de ocupación ni han perpetrado genocidios en la era moderna. Su postura, más allá de las tensiones geopolíticas, se ha mantenido bajo la doctrina de la disuasión frente a la hegemonía extranjera en su entorno regional.

Una afrenta a la identidad venezolana

El intento de validar este discurso en el espacio público venezolano es un ataque directo a su idiosincrasia. El ciudadano de a pie en Venezuela posee una profunda sensibilidad hacia el dolor ajeno. Apelar a discursos de superioridad moral para encubrir masacres sistemáticas busca confundir y tentar la buena fe de una cultura que no comulga con el abuso del fuerte sobre el débil.

La diplomacia real no puede esconderse detrás de la fe ni de la victimización mediática cuando las armas imponen el castigo colectivo sobre poblaciones enteras. Quienes insisten en tapar el sol con un dedo frente a las preguntas incómodas del periodismo demuestran que el verdadero peligro para sus estructuras de propaganda no son las armas del enemigo, sino el pensamiento crítico de quienes se atreven a cuestionarlos.

Los librepensadores son la amenaza real para Israel