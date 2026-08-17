Un zoológico de Tailandia prohíbe la entrada a turistas israelíes

Según medios locales, la dirección de un zoológico de animales exóticos de la turística isla tailandesa de Koh Samui anunció, en contraste, que los palestinos pueden acceder gratuitamente al recinto y ha publicado en sus páginas mensajes de apoyo a Palestina.

La dirección del zoológico reafirmó su decisión de impedir la entrada a israelíes y publicó, tanto en las instalaciones como en las páginas relacionadas con el recinto, imágenes con el símbolo de “Prohibida la entrada” junto a la bandera del régimen israelí, así como la bandera palestina y consignas de apoyo a Palestina.

En publicaciones atribuidas al propietario del zoológico se señala que la decisión no responde únicamente a la nacionalidad de las personas, sino que fue adoptada a raíz de experiencias previas con algunos turistas israelíes. La dirección del recinto acusó a algunos de ellos de comportarse de manera contraria a las normas del zoológico.

Entre las conductas señaladas por la dirección figuran negarse a pagar la entrada, retirar alimentos para los animales destinados a otros visitantes, ignorar las instrucciones y mantener un comportamiento inapropiado con los animales.

El incidente cobró mayor relevancia después de que una familia israelí acudiera al zoológico para entrar y afirmara que los empleados les habían impedido el acceso al enterarse de que eran israelíes.

Los vídeos difundidos en las redes sociales también muestran una discusión entre la familia y uno de los representantes del zoológico, que finalmente terminó con la salida de la familia del lugar.

Tras el incidente, la dirección del zoológico reiteró su postura en las redes sociales y publicó una imagen de la bandera del régimen israelí con el símbolo de “Prohibida la entrada”, junto a la bandera palestina y la expresión “Palestina libre”.

Este no es el primer incidente relacionado con ciudadanos israelíes en Tailandia. El pasado febrero, la policía tailandesa detuvo a un importante narcotraficante israelí que operaba bajo la fachada de un restaurante.