Irán: Canadá juega de “reserva” en la guerra para complacer a EEUU

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Esmail Baqai, en un mensaje publicado este domingo en su cuenta de la red social X, ha presentado casos de cómo Washington insulta y humilla a Ottawa y, pese a ello, Canadá responde a todo con un ‘sí, señor’.

“Washington llama a Canadá su ‘estado número 51’, Washington impone aranceles a los productos canadienses, Washington insulta a Canadá y lo amenaza con castigarlo por el humo de los incendios forestales” ha escrito el vocero iraní

Baqai ha denunciado que, a pesar de este trato humillante, Canadá participa activamente en la guerra contra Irán.

“Mientras tanto, Ottawa, para complacer a Washington, participa en la guerra ilegal de Estados Unidos contra Irán. ¿Y cuál es el resultado? Esto ya no es Canadá jugando al lado de Estados Unidos; esto es Canadá jugando como el equipo de reserva en la liga de Washington”, ha sentenciado.

Las declaraciones de Baqai se producen en medio del aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, y después de que varios medios informaran sobre el apoyo encubierto de Canadá a las acciones militares estadounidenses en la región.

El papel oculto de Canadá en la guerra de Irán sale a la luz tras condecoración a un comandante

Un informe reciente revela que el gobierno de Canadá ha concedido una de sus más altas condecoraciones militares al coronel David Thorn, ex piloto de cazas CF-18 y actual subcomandante de la Primera División Aérea de Canadá, por su papel en la evacuación de 10 000 personas de la base aérea de Al-Udeid, en Catar, durante la guerra de 12 días de Israel y EE.UU. contra Irán en junio de 2025. El reconocimiento, otorgado más de un año después de los hechos, ha reavivado el debate sobre la participación militar canadiense en el conflicto y la escasa transparencia del gobierno de Ottawa.

El anuncio, publicado en el sitio web oficial del gobierno canadiense más de un año después de la operación, ha generado nuevas preguntas sobre el alcance real de la participación de Canadá en el conflicto y sobre la transparencia del gobierno de Mark Carney.

La revelación ha puesto en el centro del debate la posición del gobierno de Carney, que ha apoyado la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en junio de 2025 durante 12 días luego retomaron su agresión en febrero de este año durante 40 días. En ambos casos, las fuerzas armadas iraníes lanzaron misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes en la región, antes de que Teherán y Washington firmaran el Memorando de Entendimiento de Islamabad el 17 de junio.

Sin embargo, Estados Unidos incumplió sus compromisos del memorando en julio y reanudó su agresión contra Irán, lo que desencadenó una respuesta iraní militar y estratégica con el cierre del estrecho de Ormuz.