Si no se detiene la injusticia, la paz y la humanidad se convertirán en palabras sobre el papel

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el ayatolá Sayyid Sajid Ali Naqvi, presidente del Consejo de Ulemas Shiíes de Pakistán, en un mensaje con motivo del 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, criticando duramente la situación de los derechos humanos en el mundo, afirmó que el sufrimiento, el dolor y el monstruo enloquecedor en que ha caído la sociedad humana son indescriptibles.

Agregó que quienes se consideran a sí mismos héroes de los derechos humanos han arrastrado a la humanidad por el fango y la sangre, han aplastado bajo sus pies a niños de corta edad y han destruido hospitales, lugares de culto, mercados e infraestructuras esenciales.

Naqvi expresó que, debido a las acciones de las bestias imperialistas y sionistas que se ocultan bajo el manto de la humanidad, en todas partes impera el dominio del fuego y la sangre; sin embargo, lamentablemente, las Naciones Unidas y los demás organismos mundiales no han logrado ir más allá de emitir declaraciones de condena.

Afirmó que, desde 2008, este día se conmemora como una jornada para agradecer a quienes brindan servicios humanitarios y para expresar solidaridad con los seres humanos que enfrentan dificultades; sin embargo, es lamentable que la injusticia iniciada desde el siglo pasado haya alcanzado su punto máximo en los primeros veintiséis años del siglo XXI.

El presidente del Consejo de Ulemas Shiíes de Pakistán subrayó que hoy son las propias Naciones Unidas las que deben rendir cuentas de su desempeño y examinar si han tomado medidas prácticas para defender los valores humanos y garantizar los derechos humanos.

Continuó diciendo que en Palestina, Cachemira, Afganistán, Siria, Líbano, Libia, Irak, Somalia y otros países, ¿qué injusticia ha quedado sin cometerse contra sus pueblos? ¿De qué manera se impuso la agresión contra Irán, mientras la coalición imperialista y sionista sigue imponiendo sobre el mundo esta oscura noche de opresión?

Naqvi advirtió que, si no se detiene la mano de la injusticia, la paz, la humanidad y la tolerancia en el mundo quedarán reducidas a meras palabras y textos en los libros.