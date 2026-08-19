Con el esfuerzo de benefactores musulmanes de Bulgaria, se inauguró una nueva mezquita en la capital de Níger

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): una nueva mezquita en la ciudad de Niamey, capital de Níger, fue construida con el financiamiento y la participación benéfica de la comunidad musulmana de Bulgaria, y fue inaugurada con la presencia de un grupo de autoridades religiosas.

En esta ceremonia espiritual estuvieron presentes el Sheij Bihan Mohammad, vicemuftí supremo de Bulgaria, y el Sheij Mohammad Alia, muftí de la región de Razgrad, quienes participaron en la ceremonia de inauguración para transmitir el mensaje de solidaridad de los musulmanes de Europa a sus hermanos religiosos en África.

En la ceremonia de presentación de la mezquita, celebrada simultáneamente con la oración del mediodía, el imam de la mezquita, en su discurso, felicitó por esta bendita ocasión y expresó su esperanza de que este lugar sagrado se convierta no solo en una base para fortalecer la fe y un vínculo más profundo con el Creador, sino también en un centro de esperanza para la comunidad musulmana de la región.

Al margen de la ceremonia de inauguración, también se organizaron programas culturales y de apoyo especiales. Los organizadores de este evento distribuyeron 400 ejemplares del Sagrado Corán entre los participantes y, mediante la organización de un banquete de almuerzo para 400 personas de la localidad, honraron el ambiente de fraternidad y solidaridad entre los musulmanes de Níger.

Además de las actividades culturales, los representantes musulmanes de Bulgaria, con el objetivo de ayudar a los sectores más desfavorecidos de la región, distribuyeron carne entre las familias necesitadas. Esta mezquita es el resultado de una campaña benéfica que los musulmanes de Bulgaria habían lanzado con el objetivo de promover acciones humanitarias y apoyar a los necesitados en el continente africano.