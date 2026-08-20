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Gaza despide a 50 palestinos recuperados de entre los escombros

20 agosto 2026 - 23:13
Código de noticia: 1855005
fuente: hispantv
Gaza despide a 50 palestinos recuperados de entre los escombros

Gaza ha celebrado un funeral masivo por 50 palestinos recuperados de los escombros, víctimas de ataques israelíes durante la guerra iniciada en octubre de 2023.

La ceremonia ha tenido lugar este jueves, semanas después de que los equipos de búsqueda y rescate recuperaran los cuerpos de los lugares donde ocurrieron ataques aéreos israelíes durante los primeros meses de la guerra.

Los equipos de rescate encontraron los restos en zonas como Tal al-Hawa, Al-Zeitun, Sabra, Sheij Radwan y Shati. Las víctimas pertenecían a varias familias palestinas, mientras continúan las labores para localizar a miles de desaparecidos bajo los edificios colapsados.

La Defensa Civil de Gaza estima que cerca de 8000 personas siguen desaparecidas y probablemente permanecen bajo los escombros. Las operaciones de búsqueda avanzan con graves dificultades debido a la falta de maquinaria y equipos especializados.

El acuerdo de alto el fuego fue firmado después de más de dos años de guerra genocida israelí, que ha dejado al menos 73 417 palestinos muertos y 174 360 heridos, la mayoría de ellos mujeres y niños.

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